Bivši vatreni dolazi u pomoć Osijeku? Svima je jasno: Slijedi grčevita borba za ostanak

Na Opus Areni svi jedva čekaju kraj jesenskog dijela sezone koji je za Bijelo-plave bio ravan noćnoj mori. Ljetni prijelazni rok, u kojem je dovedeno sedam novih igrača, trebao je označiti početak boljih vremena, no dogodilo se suprotno. Serija ozljeda uništila je momčad, a pojačanja, s izuzetkom pokojeg bljeska, nisu ispunila očekivanja. Klub se tako našao u goroj situaciji nego ikad u posljednje vrijeme pa sportski direktor Alen Petrović ove zime mora baciti na posao kako bi momčad izvukao iz pakla loših rezultata.

Prvi i najvažniji potez u toj misiji trebao bi biti povratak Borne Barišića. Nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivši kapetan kluba bez angažmana je od rujna., nakon isteka ugovora s turskim Trabzonsporom. Cijelo to vrijeme proveo je na Opus Areni, gdje mu je klub omogućio oporavak od teške ozljede križnih ligamenata. Dug oporavak sada je prošlost, a 33-godišnji Barišić već neko vrijeme trenira s prvom momčadi, što jasno signalizira da je njegov povratak u bijelo-plavi dres sve izvjesniji.

Barišićev dolazak za uzdrmanu osječku svlačionicu značio bi mnogo više od samog igračkog pojačanja. Riječ je o igraču čiji se karakter, iskustvo i liderske sposobnosti vide kao ključni lijek za momčad kojoj nedostaje vođa. S 35 nastupa za Vatrene i godinama u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, Barišić donosi autoritet i pobjednički mentalitet koji su Osijeku prijeko potrebni. U klubu ga vide kao temeljni kamen oko kojeg bi se trebala graditi nova, stabilnija priča i kao lidera koji će povesti momčad na put oporavka.

Ipak, povratak bivšeg kapetana tek je prva lasta planirane zimske rekonstrukcije. Svjesni da jedan igrač ne može riješiti sve probleme, na Opus Areni planiraju dovesti još najmanje četiri pojačanja. Potrebe su jasne i radi se o vatrogasnim mjerama, a ne dugoročnom planiranju, s ciljem stvaranja momčadi spremne za žestoku borbu za očuvanje prvoligaškog statusa. Osim lijevog beka, Osijek aktivno traži desnog braniča, veznjaka, krilo te potencijalno i napadača. Svima je jasno da je u ovom trenutku jedini cilj spas sezone, jer sve drugo su puke iluzije.