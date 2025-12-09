Hajduk cilja zvijezdu HNL-a: Napadač koji ih je uništio uskoro stiže na Poljud?

Naši Portali
Prema navodima talijanskog insajdera, splitski Hajduk je bacio oko na jednog od najboljih igrača Varaždina, Iurija Tavaresa. Krilni napadač s Zelenortskih Otoka ove je sezone posebno impresionirao upravo u utakmici protiv splitskih bijelih

Uprava Hajduka aktivno radi na jačanju momčadi za nastavak sezone, a čini se da je prioritet pronalazak kvalitetnog rješenja na krilnim pozicijama. Prema informacijama koje je plasirao poznati talijanski stručnjak za transfere Lorenzo Lepore, na samom vrhu liste želja splitskog kluba nalazi se Iuri Tavares, 24-godišnji ofenzivac iz redova Varaždina. Tavares, reprezentativac Zelenortskih Otoka, prometnuo se u jednog od najzapaženijih igrača SuperSport HNL-a, a njegove igre nisu prošle nezapaženo na Poljudu. Njegov profil snažnog i prodornog igrača upravo je ono što nedostaje momčadi kako bi podigla razinu svoje igre u napadu i postala konkurentnija u borbi za vrh.

Ono što je posebno privuklo pažnju skauta Hajduka jest njegova izvanredna predstava upravo u međusobnom dvoboju odigranom ove jeseni. U šestom kolu prvenstva, Varaždin je na svom terenu svladao Hajduk s uvjerljivih 2:0, a Tavares je bio apsolutni junak utakmice. Namjestio je oba pogotka i bio nerješiva enigma za obranu bijelih, pokazavši svu raskoš svog talenta, brzine i snage. Osim te utakmice, ove je sezone u HNL-u ukupno upisao dva pogotka i tri asistencije, čime je potvrdio svoju konstantnost. Njegova fizička moć, s visinom od 191 cm, i tehničke sposobnosti čine ga profilom igrača kakav se rijetko viđa na domaćim travnjacima.

Nogometni put Iurija Tavaresa iznimno je zanimljiv i svjedoči o njegovom potencijalu. Prošao je omladinsku školu slavne Benfice, a kasnije je nastupao i za mlađe uzraste Vitorije Guimaraes i Estorila. Bio je i mladi reprezentativac Portugala (U-20), no kasnije se odlučio za seniorsku vrstu Zelenortskih Otoka. U Varaždin je stigao u ljeto 2025. godine iz američkog Charlotte FC-a, a taj transfer sadrži i bitan detalj za buduće pregovore: američki klub zadržao je pravo na 20% od iduće prodaje, što znači da će Varaždin tražiti višu odštetu kako bi pokrio taj postotak.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Ipak, put do Poljuda neće biti jednostavan. Njegova tržišna vrijednost prema specijaliziranom portalu Transfermarkt procjenjuje se na oko 800.000 eura, no interes drugih klubova mogao bi znatno podići cijenu. Za njegove su usluge, navodno, ozbiljno zainteresirani i francuski prvoligaš Auxerre te belgijski Gent, klubovi koji financijski mogu parirati Hajduku. Iako izvori bliski igraču tvrde da konkretnih ponuda još nema i da se radi o nagađanjima, jasno je da je Hajduk ozbiljno "zagrizao". Zimski prijelazni rok pokazat će hoće li igrač koji je briljirao protiv Bijelih uskoro nositi upravo njihov dres i postati ključno pojačanje u borbi za trofeje.
Ključne riječi
HNL Varaždin Hajduk Iuri Tavares

