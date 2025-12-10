Težak udarac za Hajduk: Bijeli ostali bez jednog od ključnih igrača do kraja godine

Hajdukova lista ozlijeđenih igrača veća je za još jedno ime. Nakon što su ranije iz konkurencije ispali prvi vratar Ivica Ivušić i Rokas Pukštas, trener Gonzalo Garcia dobio je novi udarac, zbog ozljede mišića u sljedećim utakmicama neće moći računati na stopera Zvonimira Šarliju.

Iskusni stoper Hajduka probleme je osjetio još uoči okršaja s Dinamom na Maksimiru. Međutim, odlučio je zaigrati kako bi pomogao momčadi u najvećem hrvatskom derbiju. Odigrao je sat vremena, ali je zadnja loža popucala te ga je Garcia morao povući iz igre, a njegova zamjena bio je Španjolac Edgar Gonzalez.

Sada slijedi razdoblje pauze, jer bi svaki novi nastup samo produljio vrijeme oporavka. Šarlija je ove sezone bio gotovo neizostavan kod španjolskog trenera upisao je 21 nastup u 22 utakmice i skupio najveću minutažu u momčadi bijelih.