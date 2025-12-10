Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
BOLNICA NA POLJUDU

Težak udarac za Hajduk: Bijeli ostali bez jednog od ključnih igrača do kraja godine

Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.12.2025.
u 20:11

Iskusni stoper Hajduka probleme je osjetio još uoči okršaja s Dinamom na Maksimiru. Međutim, odlučio je zaigrati kako bi pomogao momčadi u najvećem hrvatskom derbiju

Hajdukova lista ozlijeđenih igrača veća je za još jedno ime. Nakon što su ranije iz konkurencije ispali prvi vratar Ivica Ivušić i Rokas Pukštas, trener Gonzalo Garcia dobio je novi udarac, zbog ozljede mišića u sljedećim utakmicama neće moći računati na stopera Zvonimira Šarliju.

Iskusni stoper Hajduka probleme je osjetio još uoči okršaja s Dinamom na Maksimiru. Međutim, odlučio je zaigrati kako bi pomogao momčadi u najvećem hrvatskom derbiju. Odigrao je sat vremena, ali je zadnja loža popucala te ga je Garcia morao povući iz igre, a njegova zamjena bio je Španjolac Edgar Gonzalez.

Sada slijedi razdoblje pauze, jer bi svaki novi nastup samo produljio vrijeme oporavka. Šarlija je ove sezone bio gotovo neizostavan kod španjolskog trenera upisao je 21 nastup u 22 utakmice i skupio najveću minutažu u momčadi bijelih. 

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
HNL Zvonimir Šarlija Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
sttipe
21:27 10.12.2025.

Niti ćemo plakat za Ivušićem, niti za Šarlijom.. Oba su davno tribala bit na klupi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!