HNL

Vukovar stigao do treće pobjede u sezoni i pobjegao s dna ljestvice

Vukovar i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.12.2025.
u 20:01

Susret u Vinkovcima "rasplamsao" se pred kraj prvog poluvremena. U razdoblju od 35. do 40. minute oba su sastava imala po dvije prilike

Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0).

Pogotke za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu (64) i Jakov Puljić (70).

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Susret u Vinkovcima "rasplamsao" se pred kraj prvog poluvremena. U razdoblju od 35. do 40. minute oba su sastava imala po dvije prilike, domaći u 35. i 38. minuti, no pokušaj Tadića s distance obranio je Zelenika, dok je Čaić glavom s pet metara promašio, dok je pokušaj Tavaresa u 36. minuti obranio Bulat, da bi u 40. minuti Latković pokušao iz dobre situacije lobati vratara no to je učinio loše.

Nastavak je donio bolju igru i pogotke domaćih. Prvi je gol zabio Calhanoglu neposredno nakon ulaska u igri kada je najbolje reagirao na ubačaj Gonzaleza i glavom s dva metra spustio loptu u mrežu.

Šest minuta nakon prvog gola, Vukovar je zabio i drugi, opet je Gonzalez odigrao ključnu ulogu, poslao je loptu na desno krilo za Tičinovića koji je ubacio u srce peterca gdje je natrčao Puljić.

Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Varaždin peti sa 23 boda, koliko ima i četvrta Istra 1961.

Vodi Dinamo sa 32 boda, jedan manje ima drugi Hajduk.

Avatar rubinet
rubinet
20:22 12.12.2025.

Teška će borba za opstanak biti.

