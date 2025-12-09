Zašto je Kolarić poništio gol Dinama? Izašlo što je rekao Bebeku: 'Dobro, svirat ću prekršaj'

Velika prašina podigla se nakon derbija između Dinama i Hajduka, a u središtu pozornosti našla se sudačka odluka iz 24. minute kada je poništen pogodak domaće momčadi. Nakon što je akcija završila golom, glavni sudac Patrik Kolarić dobio je poziv iz VAR sobe. Sudačka komisija HNS-a, pod vodstvom Bertranda Layeca, sada je potvrdila da je intervencija bila ispravna te objavila snimku komunikacije koja otkriva što se točno događalo i na temelju čega je Kolarić promijenio svoju prvotnu odluku. Cijeli slučaj odnosio se na začetak akcije, kada je došlo do kontakta između Dinamovog igrača Ismaela Bennacera i Hajdukovog Nike Sigura, trenutak koji je na terenu prošao bez zvižduka.

Objavljena audio snimka otkrila je i preciznu komunikaciju koja je prethodila poništavanju gola. Ivan Bebek pozvao je Kolarića na pregled snimke (on-field review) riječima: "Pozvat ću te na on-field review za potencijalni prekršaj u napadu igrača koji je kasnije igrao loptom i sudjelovao u akciji". Nakon što je pogledao usporenu snimku spornog kontakta, Kolarić je sam donio konačni sud. Njegov komentar, koji se jasno čuje na snimci, bio je: "Dobro, vidim kontakt. Znači potpuno nehotično, ali... Dobro, svirat ću prekršaj tamo jer je ipak...". Iako je dio rečenice nerazumljiv, a snimka se prekida, jasno je da je sudac procijenio kako je kontakt, bez obzira na namjeru, bio dovoljan za prekršaj.

Zanimljivo je da ovo nije bila jedina situacija u kojoj je VAR ispravio početnu odluku. U drugom poluvremenu Kolarić je dosudio i jedanaesterac za Dinamo, no i ta je odluka promijenjena nakon pregleda snimke. U tom slučaju radilo se o duelu Ante Rebića i Noe Mikića, a Bebek je iz VAR sobe sugerirao: "Po nogama nemaš ništa, po ruci lagani dodir". Kolarić je, pogledavši snimku, bio još odlučniji u svojoj promjeni odluke, rekavši: "Ma joj, ne, ne. Meni je ovo preslabo."