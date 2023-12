Slavni trener diže navijače Dinama: 'Purgeri, dajte potporu Dinamu! Nikad im to nije bilo potrebnije'

Pred Dinamom je vrlo aktivan i izazovan tjedan. U četvrtak će ugostiti kosovski Ballkani u još jednom susretu Konferencijske lige, a tjedan će završiti nedjeljnim derbijem protiv Hajduka. Tim su povodom na Facebooku objavili video u kojem neočekivani gost poziva navijače na Maksimir.

Gost u pitanju bio je Goran Babić zvan Hambi, bivši MMA trener Igora Pokrajca. "Hambi vam je sve objasnio. Ustanite purgeri", stoji u opisu videa.

GALERIJA Dinamo se dugo mučio protiv Rudeša. Slavili golom u 76. minuti (1:0)

"Dragi moji purgeri i purgerice, dragi moji Zagrepčanci i Zagrepčanke. Slušajte ekipa, do kraja godine svi, ali svi moramo doći na Maksimir pružiti potporu našem Dinamu. Nikad im to nije bilo potrebnije. Vjerujte mi, nikad. Moramo se svi skupiti. Ja dolazim ovaj tjedan na Ballkani i na vječiti derbi, derbi svih derbija protiv Hajduka. Molim vas, dođite svi, sad se moramo skupiti", govori Hambi u videu.

VEZANI ČLANCI:

"Moramo doći na ovu tekmu, ma na sve tekme do kraja godine da izguramo Dinamo da stigne zaostatak u prvenstvu i izbori proljeće u Europi. Jako je bitno da to napravimo svi zajedničkim snagama. I moji najdraži, najbolji, Bad Blue Boysi... moji Blubači, to je najjača navijačka skupina, dođite svi, vidimo se", rekao je slavni trener.

VIDEO Prosinečki o Hajduku: 'Igrači imaju veliki pritisak. Tih 18 godina neosvajanja. Treba pobjeđivati, a Dinamo je na to navikao'