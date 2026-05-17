Hrgović: Kao Hrvat nemam prostora birati, a trener Abel me uoči meča povrijedio s ljudske strane

Hrvatski “El Animal” samljeo je engleskog “Bijelog nosoroga”. Okršaj između Filipa Hrgovića i Davida Allena doista je bio dvoboj Davida i Golijata, kako je i na plakatima najavljivan okršaj što se održao u engleskom Doncasteru.

Istina je da u borilačkim sportovima više nego u drugima može presuditi “zalutali metak” odnosno “lucky punch”, no simpatični engleski teškaš nije bio te sreće. Sa svojim novim trenerom Stjepanom Božićem on je protivnika dobro proučio i to do te mjere da je svojom brutalnošću prisilio Allenova trenera da baci ručnik i tako potpiše predaju već u trećoj rundi.

– Dao sam sve od sebe, no Hrgović je bio previše za mene – priznao je Allen kazujući da ne zamjera svom treneru na bijeloj zastavi.

– Jamie je meni kao stariji brat i ako on kaže da je dosta, onda je dosta. Hvala mu što se brine o meni.

Bio sam pod velikim pritiskom

Njegov hrvatski protivnik pobrinuo se da mu skrati muke.

– Znam da je to izgledalo lagano, no nije bilo jednostavno jer sam bio pod velikim pritiskom. U statusnom smislu imao sam puno toga izgubiti, a on ništa. Imao sam psihički težak pripremni kamp i nije bilo jednostavno ići na čovjeka, i to pred njegovom publikom, koji nema što izgubiti. Iskreno, nisam mislio da ću tako rano završiti jer u tome nisu uspjeli ni Ortiz, Whyte, Yoka, Price. Mahmudov...

Kako je bilo boksati na gostujućem terenu, pred 15 tisuća navijača sklonih protivniku?

– Bilo jest puno ljudi, fućkali su, i bez obzira na to što mi je to bio prvi slučaj u karijeri, to mi nije smetalo ni pet posto.

Ostvari li se ideja borbe s Mosesom Itaumom, u londonskoj O2 Areni čekat će ga višestruko veći broj naoštrenih navijača.

– Maltretirali su me s tom temom i prije ove borbe. Itauma ima dogovoren datum za 8. kolovoza, a još nema protivnika. Želi se boriti s nekim iz Top 10 teškaša i mislim da sam mu ja prvi izbor.

Je li to premalo vremena da se pripremi za prijelomni meč karijere?

– To je knap, a u pitanju je jedan od najboljih teškaša svijeta. To je 12 tjedana, a ja se sad moram odmoriti jer je iza mene desetotjedni pripremni kamp. Moram sjesti sam sa sobom, popričati sa svojim trenerom, s liječnikom, vidjeti ima li nakon borbe kakve štete i onda odlučiti. Čini mi se da mi se malo arkada otvorila, ali to je na razini ogrebotine.

Ne bi si smio dopustiti da ga povuče želja kao što je bio slučaj uoči borbe s Duboisom, uoči koje mu je puknula arkada, a zaradio je i jaku prehladu no taj meč nije htio otkazati.

– Ima ova situacija i svoje “za” jer sada sam u naletu. Do ove borbe nisam boksao deset mjeseci i možda bi to, u neku ruku, bilo i dobro. A možda je i loše. Moram to dobro sagledati. U svakom slučaju, Itauma je jedan od pet željenih boraca koji mi stoje u ugovoru s promotorom Frankom Warrenom.

– Ovo je bila ta neka uvodna borba a u sljedeća bi trebao biti netko poput Duboisa, Wardleyja, Kabayela, Okolie ili Itaume. Dubois i Wardley će imati uzvrat, Okolie je pao na dopingu, Kabayel se neće htjeti boriti sa mnom pa moram razgovarati s njima da vidim je li moguće pomaknuti tu borbu za mjesec dana. To bi mi puno značilo.

Kao Hrvat nemam prostora birati

Koliko bi statusno dobio s pobjedom, a koliko bi s porazom izgubio?

– Nije Bogom dan scenarij ići na Itaumu da bih tako izborio borbu za naslov s nekim drugim. Svi ga izbjegavaju. Ako gledate s menadžerske strane, svi će njega htjeti zaobići jer on je najteži put do pojasa. S njim bi bilo logično boriti se izravno za naslov. No, što je tu je, ja sam Hrvat i nemam mnogo prostora za biranje. Moj put je uvijek bio teži i to je tako. Zanimljivo je da ja u tom meču prvi put u profesionalnoj karijeri ne bih bio favorit, mnogi bi me otpisali, no ja vjerujem da ga mogu pobijediti.

Bi li u tom slučaju išao na pripreme u Kaliforniju kod Abela Sancheza jer za ovu se borbu pripremao u Zagrebu sa Stjepanom Božićem.

– Moram razmisliti gdje bih se spremao za tu borbu jer sam se pred početak priprema za ovaj meč malo zakačio s Abelom. On me povrijedio s ljudske strane, a mi, boksači, emotivci smo pa je tu došlo do razlaza i zato sam se spremao sa Stjepanom koji je odradio odličan posao. No vidim da mi je Abel čestitao na pobjedi pa se možda i pomirimo. On je stvarno dobar trener, vratio me u vrh.