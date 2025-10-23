VIDEO Hrvatski dragulj na treningu izveo potez za pamćenje: Suigrači gledali u nevjerici

Luka Vušković ponajbolji je obrambeni igrač njemačkog HSV-a koji se ove sezone nakon osam godina vratio u Bundesligu. 18-godišnji stoper stigao je u klub ovog ljeta na jednogodišnju posudbu iz Tottenhama, a njemačke medije već je zadivio svojom zrelosti za tako mladog igrača i dominacijom u duelima.

Iako je obrambeni igrač, Vušković još od juniorskih dana impresionira svojim golgeterskim sposobnostima, a novi fenomenalni pogodak postigao je na treningu HSV-a te ga je klub nagradio objavivši ga na društvenim mrežama.

Igralo se na skraćenom terenu, a jedna lopta stigla je Vuškoviću na prsa dok je bio okrenut leđima prema golu, bivši igrač Hajduka ju je savršeno primirio i perfektnim lobom iz škarica prebacio vratara.

Njegov trenutak napadačke genijalnosti ubrzo je postao viralan među navijačima koji mu šalju hvalospjeve. Treba dodati i kako je Vušković prošle sezone postigao šest pogodaka na posudbi u belgijskom Westerlou.