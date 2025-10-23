Naši Portali
MAJSTORIJA

VIDEO Hrvatski dragulj na treningu izveo potez za pamćenje: Suigrači gledali u nevjerici

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.10.2025.
u 17:15

Iako je obrambeni igrač, Vušković još od juniorskih dana impresionira svojim golgeterskim sposobnostima

Luka Vušković ponajbolji je obrambeni igrač njemačkog HSV-a koji se ove sezone nakon osam godina vratio u Bundesligu. 18-godišnji stoper stigao je u klub ovog ljeta na jednogodišnju posudbu iz Tottenhama, a njemačke medije već je zadivio svojom zrelosti za tako mladog igrača i dominacijom u duelima. 

Iako je obrambeni igrač, Vušković još od juniorskih dana impresionira svojim golgeterskim sposobnostima, a novi fenomenalni pogodak postigao je na treningu HSV-a te ga je klub nagradio objavivši ga na društvenim mrežama. 


Igralo se na skraćenom terenu, a jedna lopta stigla je Vuškoviću na prsa dok je bio okrenut leđima prema golu, bivši igrač Hajduka ju je savršeno primirio i perfektnim lobom iz škarica prebacio vratara. 

Njegov trenutak napadačke genijalnosti ubrzo je postao viralan među navijačima koji mu šalju hvalospjeve. Treba dodati i kako je Vušković prošle sezone postigao šest pogodaka na posudbi u belgijskom Westerlou.

Kupnja