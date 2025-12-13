Lazio uspio slaviti i s dva igrača manje: Isključen i Bašić

Nogometaši Lazija s dva su igrača manje uspjeli kao gosti svladati Parmu sa 1-0, a jedan od igrača u rimskom sastavu koji su dobili crveni karton je i hrvatski veznjak Toma Bašić.

Lazio je ostao s desetoricom krajem prvog poluvremena kada je u 42. minuti isključen Zaccagni, da bi u 77. minuti zbog udaranja suparnika laktom izravni crveni karton dobio i Bašić.

No, samo pet minuta nakon Bašićeva isključenja Noslin je iskoristio pogrešku domaće obrane i zabio za neočekivano slavlje.

Matija Frigan zbog ozljede nije igrao za Parmu.

Lazio je osmi sa 22 boda, dok je Parma 17. sa 14.

Vode Milan i Napoli sa po 31 bodom, jedan manje ima treći Inter.