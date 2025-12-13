Majer asistent u pobjedi: Kramarić i društvo deklasirali Vuškovićev HSV

U odličnoj sezoni i dalje uživaju nogometaši Hoffenheima koji su ove subote na domaćem terenu pobijedili Hamburg s uvjerljivih 4-1 u sklopu 14. kola Bundeslige.

Nakon prvih 45 minuta Hoffenheim je imao vodstvo 2-0 nakon golova Promela u osmoj i Kabaka u 31. minuti. Na tome domaći sastav nije stao već je u nastavku zabio nova dva pogotka za uvjerljivo vodstvo. Strijelci su bili Lemperle u 65. i Asllani u 72. minuti. Gosti su do kraja tek ublažili poraz, a jedini je gol za Hamburg postigao Philippe u 82. minuti.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Andrej Kramarić je za Hoffenheim igrao do 67. minute, dok je za goste cijelu utakmicu odradio Luka Vušković. Hoffenheim je privremeno skočio na četvrto mjesto ljestvice.

Uvjerljiv je bio i Wolfsburg na gostujućem terenu u Moenchengladbachu gdje je pobijedio Borussiju 3-1. Utakmica je počela lijepom asistencijom hrvatskog nogometaša Lovre Majera za strijelca Wimmera. Nakon vodstva gostiju u četvrtoj minuti u 22. je Borussia (M) izjednačila i to zaslugama Koulierakisa koji je pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je već Wolfsburg pobjegao na dva gola prednosti. Prvo je Amoura u 30. zabio za 2-1, dok je Wimmer u 34. minuti postigao svoj drugi pogodak na ogledu za 3-1. U nastavku utakmice je strijelac bio i Majer, ali je njegov pogodak poništen. Wolfsburg je do kraja zadržao prednost i slavio, a Majer je za goste igrao do 83. minute.

Eintracht je s 1-0 pred svojim navijačima pobijedio Augsburg kojem su dva gola poništena nakon VAR provjera. Jedini strijelac za domaćina bio je Doan u 68. minuti, a hrvatski reprezentativan Kristijan Jakić odigrao je cijelu utakmicu za gostujući sastav.

U derbiju začelja St. Pauli je u Hamburgu pobijedio Heidenheim 2-1 iako je imao igrača manje od kraja prvog poluvremena. Oba pogotka za St. Pauli je postigao Kaars.

Nedjeljni parovi 14. kola su Freiburg - Borussia (D), Bayern - Mainz i Werder - Stuttgart.