Perišić nastavio čudesan niz i pomogao momčadi da dođe do tri boda u golijadi

Nogometaši PSV-a, aktualni nizozemski prvaci, slavili su u Eindhovenu protiv Heraclesa s 4-3 u dvoboju 16. kola Eredivisie.

U prvom poluvremenu su dosuđena i realizirana tri jedanaesterca. PSV je vodio 2-0 nakon golova Pepija i Saibarija s bijele točke u 20. i 32. minuti. Gosti su smanjili na 1-2 u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela kada je jedanaesterac realizirao Hornkamp.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon sat vremena igre gosti su izjednačili na 2-2 golom Kulenovića i bilo je očito da PSV ove subote neće imati lagani put prema tri boda. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ušao je u igru za PSV minutu nakon gola za 2-2, a u 70. je bio asistent Veermanu koji je pogodio za 3-2 PSV-a. Hrvatskom reprezentativcu ovo je bila šesta uzastopna utakmica u kojoj je zabilježio pogodak ili asistenciju. Niti tada Heracles nije bio slomljen već je Hornkamp zabio svoj drugi pogodak na susretu u 73. minuti za 3-3.

PSV se ipak nekako prošuljao do pobjede, a domaći junak bio je Til koji je u 81. minuti zabio pogodak za konačnih 4-3.

PSV je uvjerljivo vodeći na ljestvici. Sada ima 43 boda, odnosno, devet bodova više od drugoplasiranog Feyenoorda koji ima utakmicu manje. Treći je NEC iz Nijmegena s 28 bodova. Heracles je tek 16. na ljestvici s 14 bodova.