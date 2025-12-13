Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NIZOZEMSKA

Perišić nastavio čudesan niz i pomogao momčadi da dođe do tri boda u golijadi

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Phil Noble/REUTERS
Autori: Hina, Večernji.hr
13.12.2025.
u 22:40

PSV se ipak nekako prošuljao do pobjede, a domaći junak bio je Til koji je u 81. minuti zabio pogodak za konačnih 4-3

Nogometaši PSV-a, aktualni nizozemski prvaci, slavili su u Eindhovenu protiv Heraclesa s 4-3 u dvoboju 16. kola Eredivisie.

U prvom poluvremenu su dosuđena i realizirana tri jedanaesterca. PSV je vodio 2-0  nakon golova Pepija i Saibarija s bijele točke u 20. i 32. minuti. Gosti su smanjili na 1-2 u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela kada je jedanaesterac realizirao Hornkamp.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Nakon sat vremena igre gosti su izjednačili na 2-2 golom Kulenovića i bilo je očito da PSV ove subote neće imati lagani put prema tri boda. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ušao je u igru za PSV minutu nakon gola za 2-2, a u 70. je bio asistent Veermanu koji je pogodio za 3-2 PSV-a. Hrvatskom reprezentativcu ovo je bila šesta uzastopna utakmica u kojoj je zabilježio pogodak ili asistenciju. Niti tada Heracles nije bio slomljen već je Hornkamp zabio svoj drugi pogodak na susretu u 73. minuti za 3-3.

PSV se ipak nekako prošuljao do pobjede, a domaći junak bio je Til koji je u 81. minuti zabio pogodak za konačnih 4-3.

PSV je uvjerljivo vodeći na ljestvici. Sada ima 43 boda, odnosno, devet bodova više od drugoplasiranog Feyenoorda koji ima utakmicu manje. Treći je NEC iz Nijmegena s 28 bodova. Heracles je tek 16. na ljestvici s 14 bodova.
Ključne riječi
Ivan Perišić Eredivisie PSV

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!