Vatreni je u sjajnoj fromi: Vlašić donio pobjedu Torinu

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić svojim je pogotkom osigurao minimalnu 1-0 pobjedu Torinu protiv Cremonesea u susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva.
Vlašić je u 27. minuti prihvatio dodavanje Zapate te sa 10-ak metara zatresao suparničku mrežu.Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla
Vlašiću, koji je odigrao čitav susret, ovo je treći prvenstveni pogodak ove sezone.
Torino je s tri osvojena boda skočio na 12. mjesto ljestvice sa 17 bodova, dok je Cremonese deveti sa 20 bodova.
Vode Milan i Napoli sa po 31 bodom, jedan manje ima treći Inter.
