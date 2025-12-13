Naši Portali
SERIE A

Vatreni je u sjajnoj fromi: Vlašić donio pobjedu Torinu

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 18:37

Vlašiću, koji je odigrao čitav susret, ovo je treći prvenstveni pogodak ove sezone

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić svojim je pogotkom osigurao minimalnu 1-0 pobjedu Torinu protiv Cremonesea u susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Vlašić je u 27. minuti prihvatio dodavanje Zapate te sa 10-ak metara zatresao suparničku mrežu.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Vlašiću, koji je odigrao čitav susret, ovo je treći prvenstveni pogodak ove sezone.

Torino je s tri osvojena boda skočio na 12. mjesto ljestvice sa 17 bodova, dok je Cremonese deveti sa 20 bodova.

Vode Milan i Napoli sa po 31 bodom, jedan manje ima treći Inter.
Nikola Vlašić Torino Serie A

