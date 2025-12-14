Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNI KRAH

Uhićen bivši UFC Borac: Policija mu u kući našla druogu u vrijednosti dva milijuna dolara

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
14.12.2025.
u 08:48

Garcia se u UFC-u borio između 2103. i 2018. te je u pet godina odradio deset mečeva u najvećoj svjetskoj MMA promociji

Bivši UFC borac Alex Garcia uhićen je u Montrealu zbog krijumčarenja droge objavila je kanadska policija. Akcija u kojoj je uhićen trajala je još od srpnja, a uz njega su pali i Victor Julio Sanchez Medrano te Michele Laddaga. Policija je zaplijenila preko 100 kilograma kokaina, pet kilograma heroina, tri vatrena oružja, dva vozila i 223. tisuće američkih dolara u gotovini.

Samo zalijenjeni kokain se procjenjuje na oko 1.7 milijuna doolara, a Garcia i njegovi suradnici morat će se braniti na sudu u Montrealu.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Garcia se u UFC-u borio između 2103. i 2018. te je u pet godina odradio deset mečeva u najvećoj svjetskoj MMA promociji. Pobijedio je u njih pet i isto toliko puta izgubio. Nakon odlaska iz UFC-a odradio je još dva meča u ruskoj promociji ACA te je u oba poražen.

Nije poznato koliko će njegova kazna iznositi za krijumčarenje droge, ali Garciji ovo nisu prvi problemi sa zakonom pa bi kazna mogla biti poduža.
Ključne riječi
krijumčarenje droge Borac UFC

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: U Domu Narodne skupštine nastavljeno je Prvo izvanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije
Video sadržaj
3
OPET GA MNOGI KRITIZIRAJU

Srpska legenda ostaje odana Vučiću. Vikao je 'Ustaše, ustaše!', rekao mu da je ljubomoran na njega...

Proslavljeni košarkaš Dejan Tomašević podnio je ostavku na mjesto zastupnika u Skupštini Srbije kako bi preuzeo čelnu poziciju Olimpijskog odbora. Iako je ostavka bila formalnost zbog pravila Međunarodnog olimpijskog odbora, mnogi ovaj potez vide kao nagradu za njegovu bezrezervnu odanost vladajućoj stranci i predsjedniku Aleksandru Vučiću

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!