Uhićen bivši UFC Borac: Policija mu u kući našla druogu u vrijednosti dva milijuna dolara

Bivši UFC borac Alex Garcia uhićen je u Montrealu zbog krijumčarenja droge objavila je kanadska policija. Akcija u kojoj je uhićen trajala je još od srpnja, a uz njega su pali i Victor Julio Sanchez Medrano te Michele Laddaga. Policija je zaplijenila preko 100 kilograma kokaina, pet kilograma heroina, tri vatrena oružja, dva vozila i 223. tisuće američkih dolara u gotovini.

Samo zalijenjeni kokain se procjenjuje na oko 1.7 milijuna doolara, a Garcia i njegovi suradnici morat će se braniti na sudu u Montrealu.

Garcia se u UFC-u borio između 2103. i 2018. te je u pet godina odradio deset mečeva u najvećoj svjetskoj MMA promociji. Pobijedio je u njih pet i isto toliko puta izgubio. Nakon odlaska iz UFC-a odradio je još dva meča u ruskoj promociji ACA te je u oba poražen.

Nije poznato koliko će njegova kazna iznositi za krijumčarenje droge, ali Garciji ovo nisu prvi problemi sa zakonom pa bi kazna mogla biti poduža.