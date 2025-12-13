Najbolji igrač šampionske Rijeke mogao bi se vratiti u HNL: 'Imam ponude, ali ne želim o imenima'

Krajem studenog, Franko Andrijašević napustio je Zhejiang FC, kineski klub u kojem je proveo posljednje četiri godine i postao prava klupska legenda. Upisao je 140 nastupa, zabio 50 i namjestio 26 golova, a na oproštaju od kluba održao je emotivan govor.

34-godišnjak još uvijek ne planira prekinuti karijeru, a u razgovoru za Sportklub otkrio je ima li šanse za njegov povratak u HNL - ligu u kojoj je igrao za tri najveća kluba (Dinamo, Hajduk i Rijeku) te sa svima osvajao trofeje.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nešto se priča po pitanju Kine, ima interesa od nekoliko klubova. Iz Europe ne toliko, ali ima nešto. Bit ću iskren, imam ponude i iz HNL-a od par klubova, ali ne želim govoriti o imenima. Uvijek želim staviti sve na stol i onda odlučiti što je najbolje za moju obitelj i za mene. Šanse postoje, ali kao što sam rekao, želim saslušati svakoga. Ako mi se obrate s ponudom, odlučit ću što i kako. HNL pratim redovito, s guštom pogledam utakmice, pogotovo derbije - rekao je Andrijašević.

Rekao je i kako su ključnu ulogu u njegovom odlasku u Kinu iz belgijskog Genta igrali njegov agent Andy Bara, te igrači poput Ivana Santinija i Sammira.

- Iskreno, dvije godine prije odlaska u Kinu menadžer Andy Bara rekao mi je da postoji interes. U početku se nisam previše informirao, ali godinu dana kasnije opet mi je javio da me žele dovesti. Tada sam se počeo više raspitivati. Čuo sam se sa Santinijem, koji je tada još bio u Kini, a Sammir je igrao baš u ovom klubu. Obojica su mi rekli sve najbolje — o klubu, o gradu, o ambicijama. Klub je želio ući u Prvu ligu već te sezone. Kad sam sve zbrojio i oduzeo, odlučio sam se za taj potez i nisam pogriješio - rekao je.

Andrijašević je s Dinamom i Rijekom osvajao dvostruke krune u Hrvatskoj, dok je s Hajdukom osvojio kup 2013. U HNL-u je ukupno upisao 207 nastupa te zabio 67, a asistirao za 32 pogotka. Bio je i ponajbolji igrač Rijeke u pohodu na prvi naslov prvaka Hrvatske u sezoni 2016./17. pod vodstvom Matjaža Keka.

Odigrao je i tri utakmice te zabio jedan pogodak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.