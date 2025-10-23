Hajduk i Dinamo igraju na memorijalu Miroslav Ćiro Blažević

Nogometni klub Ćiro Blažević Academy iz Zagreba oganizira od 24. do 26. listopada Memorijalni nogometni turnir Miroslav Ćiro Blažević 2025, za djecu rođenu 2016. godine.

Igrat će se na terenima kluba na adresi Prilesje 1F u Maksimiru.

Turnir se održava u spomen na legendarnog trenera i nogometnog vizionara Miroslava Ćiru Blaževića, čije je ime neizbrisivo upisano u povijest hrvatskog sporta i koji je svojim radom, karizmom i strašću prema sportu motivirao brojne generacije sportaša i ljubitelja nogometa.

Očekujemo sudjelovanje brojnih ekipa iz Hrvatske i inozemstva, među kojima su Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Ferencvaros i mnogi drugi. Uz sve navedeno, posebno smo ponosni što je ambasador turnira izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

Poseban naglasak stavljen je na promociju sportskog duha, zajedništva i edukacije mladih nogometaša.

Program uključuje bogat sportski program i dodatne aktivnosti za djecu i trenere, razgledavanje grada Zagreba i stadiona Maksimir, završnicu i svečanu dodjelu nagrada u nedjelju, 26. listopada od 14 do 17 sati uz prisustvo poznatih sportskih imena i gostiju. Finale turnira, odnosno glavni dio događaja odvit će se u nedjelju od 15.20 do 16 sati.