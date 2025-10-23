Nogometaši umjesto kostobrana nose male spužve i nitko im ništa ne može

Već mjesecima, pa čak i godinama, sve je uočljiviji nogometni trend upotreba minijaturnih štitnika za potkoljenicu, odnosno kostobrana. Teško je bilo ne primijetiti mnoga poznata imena, poput Jacka Grealisha, Michaela Olisea, našeg Lovre Majera i mnogih drugih, kako u svojim štucnama nose nešto što po veličini podsjeća na trzalicu za gitaru ili kockicu šećera te je i po 10-20 puta manje od onoga što bi trebalo izgledati kao kostobran.
U upotrebi od 1874.
Video sadržaj
3
LIJEPO I EMOTIVNO
FOTO Kći Dikana Radeljaka objavila nikad viđenu fotku s njegovom pokojnom djevojkom Dolores Lambašom
Video sadržaj
nina Unplugged
VIDEO/FOTO Nina oduševila Zagreb! U Lisinskom zapjevala brojne velike hitove u novom ruhu
IMA DVA PARKIRNA MJESTA