LALIGA

Sjajni Brazilac donio pobjedu Barceloni: Katalonci pobjegli Realu na sedam bodova

LaLiga - FC Barcelona v Osasuna
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 21:01

Barcelona sada ima 43 boda, odnosno, čak sedam više od drugoplasiranog Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje

Teže od očekivanog nogometaši Barcelone su na Camp Nou svladali Osasunu u 16. kolu španjolske La Lige, domaći sastav je slavio s 2-0.

Gosti iz Pamplone su odolijevali sve do 70. minute kada je na loptu, na vrhu šesnaesterca, natrčao Raphinha i pospremio je u mrežu za veselje domaćih navijača. Da se ne dogodi drama u samoj završnici pobrinuo se ponovno Raphinha, brazilski nogometaš je pogodio u 86. minuti za konačnih 2-0.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Barcelona sada ima 43 boda, odnosno, čak sedam više od drugoplasiranog Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Osasuna je ostala na 16. mjestu ljestvice, a hrvatski napadač Ante Budimir za goste je ove subote igrao do 65. minute.

Četvrtu ovosezonsku prvenstvenu pobjedu upisali su nogometaši Mallorce nakon domaćih 3-1 protiv Elchea. Već u petoj minuti domaćin je poveo golom Morlanesa, ali se Elche vratio u 21. i to zaslugom domaćeg igrača Maffea koji je pogodio vlastitu mrežu za tadašnjih 1-1. Odluka o pobjedniku dogodila se u samoj završnici dvoboja. Prvo je Mascarell u 82. minuti bio strijelac za 2-1, dok je pobjeda Mallorce potvrđena u 89. kada je najbolji  domaći strijelac Muriqi zabio za konačnih 3-1.

U prvom subotnjem susretu 16. kola nogometaši madridskog Atletica su na domaćem terenu pobijedili Valenciju s 2-1. Atletico je ostao na četvrtom mjestu ljestvice. Došao je trećem Villarrealu na samo bod zaostatka, ali Villarreal ima čak dvije utakmice manje od Madriđana.

Valencia je bolje otvorila utakmicu, ali Atletico je poveo u 17. minuti golom Kokea. Gosti su se uspjeli vratiti, u 35. minuti je domaću mrežu pogodio Pepelu, ali je gol poništen zbog zaleđa VAR provjerom.

Valencia je zasluženo izjednačila u 63. minuti kada je vrlo lijepo s 18 metara za 1-1 pogodio Beltran. Tek tada je Atletico počeo igrati kako su od njega i očekivali domaći navijači. Inicijativa Atletica se isplatila u 74. minuti kada je za 2-1 zabio Griezmann. Francuski nogometaš je u igru ušao u 59. minuti, a u 74. je majstorski primio loptu i iz okreta zabio za domaće slavlje.

Nedjeljni parovi su Sevilla - Oviedo, Celta - Athletic, Levante - Villarreal i Alaves - Real Madrid, dok će se sve zaključiti utakmicom u ponedjeljak u kojoj se sastaju Rayo Vallecano - Betis.

Real Madrid Osasuna Barcelona LaLiga

