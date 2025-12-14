Mila Mastelić i Oscar Kovačić prvaci Europe, četiri hrvatska odličja u jednom danu

Treći dan U21 Prvenstva Europe u tekvondou, što se održava u Prištini, bio je iznimno uspješan za hrvatsku reprezentaciju, a obilježilo ga je europsko zlato Mile Mastelić, uz još dva srebra i jedno brončano odličje.

Zlatnu medalju u kategoriji do 73 kg osvojila je Mila Mastelić (TK Marjan), koja je u hrvatskom finalu slavila protiv klupske kolegice Maje Srhoj rezultatom 2:1. Na putu do finala Mastelić je pobijedila Saru Žižić (kolegica iz reprezentacije, 2:0), Erini Ntovu (Grčka, 2:0) i Juliju Nowak (Poljska, 2:1).

Srebrna Maja Srhoj (TK Marjan) na putu do finala svladala je Juliju Fernandez (Španjolska, 2:1), Elifnaz Köseoğlu (Turska, 2:1) i Yusru Ersin (Turska, 2:0), da bi u finalu bila nadjačana od marjanovke Mile Mastelić.Još jedno srebrno odličje Hrvatskoj donijela je Dora Meštrović (TK Medvedgrad), koja je postala viceprvakinja Europe. Tijekom dana slavila je protiv Rocio Anahi Hernandez (Španjolska, 2:0), Beyze Karabulut (Turska, 2:0) i Anastasije Bannove (AIN – neutralna sportašica, 2:1). U finalu je izgubila od Charles Secanell (Španjolska, 1:2).

Brončanu medalju osvojila je Dora Radek (TK Metalac). Radek je pobijedila Zlatoslavu Volosenko (Ukrajina, 2:1), Lucreziju Maloberti (Italija, 2:0) i Alicju Krajewsku (Poljska, 2:1), dok je u polufinalu zaustavljena od Violete Diaz Arribas (Španjolska, 0:2) pa joj je pripala bronca. Dakle, Hrvatska je trećeg dana U21 Prvenstva Europe još jednom potvrdila snagu svoje mlade reprezentacije, zaključivši dan s četiri osvojene medalje.

Podsjećamo, Hrvatska je prvog dana prvenstva osvojila tri brončane medalje - Sofija Hinić (46 kg, TK Medvedgrad), Lorena Žanko (plus 73 kg, TK Zaprešić) i Magdalena Matić (preko 73 kg, TK Marjan), dok je drugog dana došla do zlatnog odličja kojeg je, u težinskoj skupini do 80 kilograma, osvojio Karlovčanin Oscar Kovačić (TK Prana). A on je do finala došao nizom uvjerljivih pobjeda protiv kolege Nenada Kovačića (2:0), Kosovara Jona Gashija (2:0), Belgijca Troya Cammaertsa (2.0). U četvrtfinalu je bio bolji od Grka Andronikosa Panagiotidisa (2:1) dok je u polufinalu slavio protiv Filipa Blaževskog iz Sjeverne Makedonije (2:0). A "Oscara" je Oscar osvojio pobijedivši u finalu Rusa pod neutralnom zastavom Andreja Zagorulka (2:1).

Kako nam je javio Adam Hercog, HTS-ov direktor marketinga i poslovnih operacija, Oscarovi nastupi tijekom cijelog dana bili su obilježeni taktičkom disciplinom, stabilnošću i visokom razinom tehničke izvedbe. Prvenstvo Europe okupilo je više od 500 tekvondaša i tekvondašica a nedjelja je posljednji natjecateljski dan što će da ovoj hrvatskoj medaljaškoj priči možda još nije kraj.