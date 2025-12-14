Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Tekvondaška berba medalja

Mila Mastelić i Oscar Kovačić prvaci Europe, četiri hrvatska odličja u jednom danu
VL
Autor
Pripremio Dražen Brajdić
14.12.2025.
u 08:56

U trećem danu Prvenstva Europe do 21 godinu u Prištini, Splićanka Mastelić je zlato osvojila pobijedivši u finalu sunarodnjakinju i klupsku kolegicu iz Marjana Maju Srhoj. Srebro je još osvojila Zagrepčanka Dora Meštrović a brončana je bila još jedna Zagrepčanka Dora Radek. Ukupno, u prva tri dana Prvenstva, Hrvatska je osvojila osam medalja

 Treći dan U21 Prvenstva Europe u tekvondou, što se održava u Prištini, bio je iznimno uspješan za hrvatsku reprezentaciju, a obilježilo ga je  europsko zlato Mile Mastelić, uz još  dva srebra i jedno brončano odličje. 

Zlatnu medalju  u kategoriji  do 73 kg  osvojila je  Mila Mastelić (TK Marjan), koja je u hrvatskom finalu  slavila protiv klupske kolegice  Maje Srhoj  rezultatom  2:1. Na putu do finala Mastelić je pobijedila  Saru Žižić  (kolegica iz reprezentacije, 2:0),  Erini Ntovu  (Grčka, 2:0) i  Juliju Nowak  (Poljska, 2:1). 

Srebrna Maja Srhoj (TK Marjan) na putu do finala svladala je Juliju Fernandez  (Španjolska, 2:1),  Elifnaz Köseoğlu  (Turska, 2:1) i  Yusru Ersin  (Turska, 2:0), da bi u finalu bila nadjačana od marjanovke Mile Mastelić.Još jedno  srebrno odličje  Hrvatskoj donijela je Dora Meštrović (TK Medvedgrad), koja je postala  viceprvakinja Europe. Tijekom dana slavila je protiv  Rocio Anahi Hernandez  (Španjolska, 2:0),  Beyze Karabulut  (Turska, 2:0) i  Anastasije Bannove  (AIN – neutralna sportašica, 2:1). U finalu je izgubila od  Charles Secanell  (Španjolska, 1:2).

Brončanu medalju  osvojila je  Dora Radek (TK Metalac). Radek je pobijedila  Zlatoslavu Volosenko  (Ukrajina, 2:1),  Lucreziju Maloberti  (Italija, 2:0) i  Alicju Krajewsku  (Poljska, 2:1), dok je u polufinalu zaustavljena od Violete Diaz Arribas  (Španjolska, 0:2) pa joj je pripala bronca. Dakle, Hrvatska je trećeg dana U21 Prvenstva Europe još jednom potvrdila snagu svoje mlade reprezentacije, zaključivši dan s  četiri osvojene medalje. 

Podsjećamo, Hrvatska je prvog dana prvenstva osvojila tri brončane medalje - Sofija Hinić (46 kg, TK Medvedgrad), Lorena Žanko (plus 73 kg, TK Zaprešić) i Magdalena Matić (preko 73 kg, TK Marjan), dok je drugog dana došla do zlatnog odličja kojeg je, u težinskoj skupini do 80 kilograma, osvojio Karlovčanin Oscar Kovačić (TK Prana). A on je do finala došao nizom uvjerljivih pobjeda protiv kolege Nenada Kovačića (2:0), Kosovara Jona Gashija (2:0), Belgijca Troya Cammaertsa (2.0). U četvrtfinalu je bio bolji od Grka Andronikosa Panagiotidisa (2:1) dok je u polufinalu slavio protiv Filipa Blaževskog iz Sjeverne Makedonije (2:0).  A "Oscara" je Oscar osvojio pobijedivši u finalu Rusa pod neutralnom zastavom Andreja Zagorulka (2:1). 

Kako nam je javio Adam Hercog, HTS-ov direktor marketinga i poslovnih operacija, Oscarovi nastupi tijekom cijelog dana bili su obilježeni taktičkom disciplinom, stabilnošću i visokom razinom tehničke izvedbe. Prvenstvo Europe okupilo je više od 500 tekvondaša i tekvondašica a nedjelja je posljednji natjecateljski dan što će da ovoj hrvatskoj medaljaškoj priči možda još nije kraj.
Ključne riječi
Mila Mastelić Oscar Kovačić prvenstvo Europe Tekvondo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!