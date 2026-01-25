Naši Portali
NJEMAČKA

VIDEO Džeko zabio u debiju, ali zasjenio ga je sjajni hrvatski napadač: Pogledajte dva gola bivšeh igrača Hajduka

Karlo Koret
25.01.2026.
u 17:27

Džeko je u 87. minuti smanjio vodstvo gostiju

U 19. kolu druge njemačke lige na VELTINS Areni u Gelsenkirchenu vodeći Schalke odigrao je 2:2 protiv Kaiserslauterna. U susretu dvaju posrnulih njemačkih velikana glavni fokus bio je na debiju Edina Džeke za Rudare, a bosanski Dijamant nije razočarao. Ušao je u igru u 67. minuti umjesto Amina Younesa i 20 minuta kasnije postigao pogodak za 2:1.

Kaiserslautern je poveo s 2:0 zahvaljujući golovima bivšeg napadača Hajduka, Dugopolja, Trešnjevke i mnogih drugih - Ivana Prtajina. 29-godišnji hrvatski napadač doveo je goste u vodstvo u 61. minuti, samo četiri sekunde nakon što je ušao umjesto Naatana Skytte. Drugi pogodak zabio je u 83. minuti kada je nakon kontre sam istrčao pred vratara Schalkea.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Džeko je u 87. minuti smanjio vodstvo gostiju, a izjednačenje je donio Kenan Karaman u 90. Schalke je ostao na prvom mjestu s 39 bodova, dva više od drugog Darmstadta i tri više od Padeborna. Kaiserslautern je šesti s 31 bodom.

Sve golove s te utakmice možete pogledati OVDJE.
Schalke Kaiserslautern Edin Džeko Ivan Prtajin

