Hajdukovac kažnjen za incident kojeg nismo vidjeli na televiziji, pazite što je sve radio sucu

Disciplinski sudac HNS-a nije imao milosti za Adriona Pajazitija. Veznjak Hajduka kažnjen je s tri utakmice suspenzije zbog ispada u nevjerojatnoj završnici četvrtfinala Kupa protiv Rijeke. Utakmica na Rujevici, koju su Splićani izgubili s 3:2 nakon dva primljena pogotka duboko u sudačkoj nadoknadi, uzavrela je atmosferu do krajnjih granica, a živci su najviše popustili albanskom nogometašu rođenom u Londonu. Dok je trener Gonzalo Garcia prošao samo s novčanom kaznom, Pajaziti će morati na dulje "hlađenje".

Kamere su bile usmjerene na slavlje domaćih igrača i kaos na tribinama nakon što je Gabriel Rukavina u 20. minuti nadoknade zabio za veliki riječki preokret. No, ono što se nije jasno vidjelo u prijenosu, detaljno je opisano u službenom zapisniku. Pajaziti, koji je u tom trenutku već bio zamijenjen i nalazio se na klupi, prema izvještaju je povlačio četvrtog suca Olivera Romića za ruku te pritom vrijeđao i psovao cijeli sudački tim na čelu s glavnim arbitrom Patrikom Kolarićem, zbog čega je zaradio izravni crveni karton.

Kazna je odmah stupila na snagu, pa je jednu od tri utakmice suspenzije već odradio. Crveni karton iz Kupa automatski se prenosi na prvu sljedeću službenu utakmicu, zbog čega je propustio prvenstveni derbi protiv Dinama prošle nedjelje. Potvrđeno je da će zbog dodatne kazne morati preskočiti i domaći ogled s Lokomotivom ove nedjelje, kao i gostovanje kod Vukovara 21. ožujka. Prema dostupnim informacijama, Hajduk se na ovu odluku neće žaliti.

Zbog nadolazeće reprezentativne stanke, Pajazitijeva pauza bit će dulja no što se čini. U konkurenciju za sastav moći će se vratiti tek nakon uskrsnog vikenda, za gostovanje kod Istre 1961 početkom travnja. Mladi veznjak, ugovorom vezan za splitski klub do ljeta 2029., ove je sezone upisao 29 nastupa, no još čeka na svoj prvi pogodak ili asistenciju. Uz ovaj crveni karton, skupio je i šest žutih, a njegov izostanak bit će dodatni problem za trenera Garciju.