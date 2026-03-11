Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IDE NA HLAĐENJE

Hajdukovac kažnjen za incident kojeg nismo vidjeli na televiziji, pazite što je sve radio sucu

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
11.03.2026.
u 18:09

Veznjak Hajduka Adrion Pajaziti dobio je tri utakmice kazne zbog divljanja u završnici kup utakmice protiv Rijeke. Incident se dogodio izvan terena, a disciplinski sudac nije imao milosti za povlačenje i vrijeđanje službene osobe

Disciplinski sudac HNS-a nije imao milosti za Adriona Pajazitija. Veznjak Hajduka kažnjen je s tri utakmice suspenzije zbog ispada u nevjerojatnoj završnici četvrtfinala Kupa protiv Rijeke. Utakmica na Rujevici, koju su Splićani izgubili s 3:2 nakon dva primljena pogotka duboko u sudačkoj nadoknadi, uzavrela je atmosferu do krajnjih granica, a živci su najviše popustili albanskom nogometašu rođenom u Londonu. Dok je trener Gonzalo Garcia prošao samo s novčanom kaznom, Pajaziti će morati na dulje "hlađenje".

Kamere su bile usmjerene na slavlje domaćih igrača i kaos na tribinama nakon što je Gabriel Rukavina u 20. minuti nadoknade zabio za veliki riječki preokret. No, ono što se nije jasno vidjelo u prijenosu, detaljno je opisano u službenom zapisniku. Pajaziti, koji je u tom trenutku već bio zamijenjen i nalazio se na klupi, prema izvještaju je povlačio četvrtog suca Olivera Romića za ruku te pritom vrijeđao i psovao cijeli sudački tim na čelu s glavnim arbitrom Patrikom Kolarićem, zbog čega je zaradio izravni crveni karton.

Kazna je odmah stupila na snagu, pa je jednu od tri utakmice suspenzije već odradio. Crveni karton iz Kupa automatski se prenosi na prvu sljedeću službenu utakmicu, zbog čega je propustio prvenstveni derbi protiv Dinama prošle nedjelje. Potvrđeno je da će zbog dodatne kazne morati preskočiti i domaći ogled s Lokomotivom ove nedjelje, kao i gostovanje kod Vukovara 21. ožujka. Prema dostupnim informacijama, Hajduk se na ovu odluku neće žaliti.

Zbog nadolazeće reprezentativne stanke, Pajazitijeva pauza bit će dulja no što se čini. U konkurenciju za sastav moći će se vratiti tek nakon uskrsnog vikenda, za gostovanje kod Istre 1961 početkom travnja. Mladi veznjak, ugovorom vezan za splitski klub do ljeta 2029., ove je sezone upisao 29 nastupa, no još čeka na svoj prvi pogodak ili asistenciju. Uz ovaj crveni karton, skupio je i šest žutih, a njegov izostanak bit će dodatni problem za trenera Garciju.
Ključne riječi
Kazna Hajduk Adrion Pajaziti

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Nezaboraviti
Nezaboraviti
19:34 11.03.2026.

A sljadoljed?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!