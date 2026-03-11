Lomljenje ZKP-a preko koljena moglo bi se obiti o glavu ministru Habijanu

Ubrzanje suđenja, koja u Hrvatskoj prosječno traju sedam i više godina, te ubrzavanje potvrđivanja optužnica, jer je analiza Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije optužna vijeća detektirala kao uska grla sudskih postupaka, nominalno su bili razlog zašto se išlo u 13. izmjene Zakona o kaznenom postupku (ZKP). Tako službeno tvrdi Ministarstvo pravosuđa iako je stvarna pozadina zadovoljavanje uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, što je žarka želja premijera Andreja Plenkovića. Kada premijer nešto žarko želi, onda njegovi podređeni obično to ostvare, čak i ako to znači da se stvari lome preko koljena i da se ne uvažavaju primjedbe i sugestije struke.
