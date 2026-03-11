Legendarni Hrvat proživljava dane iz noćne more. Hajduk? Sad se čini kao mirna luka...

Mjesec dana bilo je dovoljno da se londonska misija Igora Tudora pretvori u noćnu moru. Hrvatski je stručnjak sjeo na klupu Tottenhama s reputacijom trenera koji zna prodrmati svlačionicu i ugasiti požar, no umjesto toga našao se u središtu povijesne katastrofe. Šest uzastopnih poraza u svim natjecanjima najgori je niz u 144 godine dugoj povijesti kluba, a Spursi se nalaze na rubu ispadanja iz Premier lige, sa samo jednim bodom više od opasne zone. Tudor nije doveden kao dugoročno rješenje, već kao "fikser" za krizne situacije, no čini se da je naslijedio brod koji tone brže nego što ga itko može spasiti, a on je postao glavna meta brutalnih napada s Otoka.

Vrhunac medijskog linča dogodio se nakon debakla protiv Atletico Madrida (2:5) u prvoj utakmici osmine finala Ligi prvaka. U samo 17 minuta njegova je momčad primila tri gola, a Tudor je povukao potez koji je šokirao nogometni svijet, zamijenivši mladog vratara debitanta Antonina Kinskog. Taj je potez pokrenuo lavinu kritika koje su prelazile granice sporta. Bivši engleski reprezentativac Paul Robinson nazvao ga je "sebičnim", tvrdeći da je Tudor "pokazao da je gotov" i da se samo htio zaštititi, dok je legendarni Peter Schmeichel bio još oštriji, optuživši ga da je mladiću "uništio karijeru". Na Hrvata su se obrušili svi, od medija do klupskih legendi, secirajući svaku njegovu odluku s dozom prijezira.

Udarci ne prestaju stizati. Najugledniji nogometni kolumnist BBC-a, Phil McNulty, Tudora je opisao kao "pogrešnog čovjeka na pogrešnom mjestu", ustvrdivši da on krizu ne ublažava, već je ubrzava. Bivši napadači Spursa, Teddy Sheringham i Darren Bent, javno su zatražili njegovu smjenu, poručivši da s Tudorom na klupi Tottenham "sigurno ispada iz lige" te da im hitno treba netko poput Seana Dychea da ih spasi. Čini se kako nitko ne uzima u obzir da je kriza u klubu puno dublja i da je započela davno prije njegova dolaska, praćena potresima u upravi i svlačionicom koja mjesecima djeluje bez energije i samopouzdanja.

Igor Tudor dvaput je napuštao klupu Hajduka, kluba u kojem je pritisak sastavni dio posla i gdje se svaka odluka prati pod povećalom. Odlazio je zbog neslaganja s upravom i traženja novih izazova. No, sve što je proživio na Poljudu, sve svađe, kritike i turbulentne dane, danas se doimaju poput mirne luke u usporedbi s olujom koja ga je zadesila u Londonu. Intenzitet medijske paljbe, globalna pozornost Premier lige i težina potencijalne katastrofe, ispadanja devetog najbogatijeg kluba svijeta, na razini su koju u Hrvatskoj nikada nije iskusio. Uprava kluba, prema navodima engleskih medija, već je u poodmaklim razgovorima s klupskom legendom Robbieom Keaneom, a čini se da su Tudorovi dani odbrojani. Preuzeo je nemoguću misiju, a umjesto spasitelja, postao je žrtveno janje.