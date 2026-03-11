VIDEO Usred Zagreba niče prava ljepotica: Pogledajte kako iz zraka izgleda nova Kranjčevićeva

Zagreb s nestrpljenjem iščekuje završetak radova na stadionu u Kranjčevićevoj, a iz "Ulice pjesnika" stižu vijesti koje bude optimizam. Gradilište je u punom pogonu, a da se ne radi o pustim obećanjima, svjedoči i najnovija snimka dronom koja pokazuje kako iz dana u dan niče moderan sportski objekt. Prizori iz zraka otkrivaju da su grubi građevinski radovi na tribinama velikim dijelom završeni. Najviše pozornosti privlači sjeverna tribina, na kojoj je već početkom ove godine započela montaža čelične krovne konstrukcije, dajući naslutiti konačni izgled buduće nogometne arene. Stadion sve više poprima željeni oblik, a obrisi tribina jasno pokazuju da ovo neće biti samo kozmetički zahvat, već potpuna transformacija starog igrališta.

Dok se na sjeveru postavlja krov, radovi ne jenjavaju ni na preostalim dijelovima stadiona. Na istočnoj i zapadnoj tribini u tijeku je postavljanje montažnih stupova i greda koje će nositi buduća gledališta, dok se na južnoj tribini ulazi u fazu montiranja nosivih stupova. Prema trenutnoj dinamici, očekuje se da će stadion biti dovršen do kraja 2026. godine, što znači da bi se prve utakmice na novom hibridnom travnjaku mogle odigrati već u drugom dijelu sezone 2026./2027. Cijeli projekt, vrijedan približno 44 milijuna eura, u potpunosti financira Grad Zagreb, a izvođač radova je renomirana europska građevinska tvrtka Strabag.

Novi stadion u Kranjčevićevoj bit će izgrađen prema strogim standardima UEFA-ine četvrte kategorije, što će mu omogućiti domaćinstvo visokih međunarodnih natjecanja, uključujući utakmice hrvatske reprezentacije i Lige prvaka. Kapacitet će biti 11.163 gledatelja, što je više nego dvostruko u odnosu na prijašnjih pet tisuća i tristo pedeset, a sva će mjesta biti u potpunosti natkrivena. Uz grijani hibridni travnjak dimenzija 105 puta 68 metara, kompleks će sadržavati i modernu LED rasvjetu, prostore za medije te svu potrebnu infrastrukturu za igrače i službene osobe. Osim sportskog dijela, projektom je predviđena i značajna urbana obnova. Na južnoj strani stadiona niknut će novi gradski trg površine šest tisuća i tristo četvornih metara s "visećim vrtovima" na fasadi i više od sto pedeset novih stabala, dok će se s istočne strane urediti parkiralište s više od četiristo mjesta.

FOTO Budući ponos Zagreba polako počinje izgledati kao stadion: Evo kako danas izgleda 'Kranjča'

Ipak, najveći značaj ovog projekta leži u njegovoj strateškoj ulozi za budućnost zagrebačkog nogometa. Završetak Kranjčevićeve ključan je preduvjet za rušenje dotrajalog stadiona Maksimir i izgradnju novog Dinamovog doma. Čim se steknu uvjeti i novi stadion na Trešnjevci prođe sve UEFA-ine testove, na njega će privremeno preseliti Dinamo i Lokomotiva. Taj trenutak označit će početak kraja jedne ere i otvaranje povijesnog poglavlja, kada će bageri konačno ući u Maksimir i započeti s raščišćavanjem terena za novi, moderni stadion koji Zagreb čeka desetljećima.