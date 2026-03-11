U Hrvatsku je stigao nizozemski Action: Trećina proizvoda košta manje od 2 eura, a prva trgovina otvorena je danas

Najave koje od kraja prošle godine pune medijske stupce potrošačkih rubrika napokon postaju stvarnost. Nizozemski diskontni lanac Action danas otvara prvu poslovnicu u Hrvatskoj, a najavljeno je kako će do kraja godine otvoriti najmanje tri poslovnice. Vijest je potvrđena nakon što je na Facebooku još prošlog tjedna osvanula najava događaja za 11. ožujka, odnosno, danas. Prvi se Action otvara u Sesvetama, u tamošnjem trgovačkom centru Park&Shop.

Tvrtka je u Hrvatskoj registrirana sa sjedištem u Zagrebu i temeljnim kapitalom od dva milijuna eura. Za direktoricu poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji imenovana je Neda Vuk Salaba. Poslovni model ovog lanca temelji se na velikom broju novih proizvoda i niskim cijenama. Svakoga tjedna u ponudu uvode oko 150 novih artikala.

Kako smo ranije pisali Action je diljem Europe poznat kao "ubojica cijena". Riječ je o lancu s više od tri tisuće trgovina u trinaest europskih zemalja, poznatom po izrazito niskim cijenama neprehrambenih proizvoda. Asortiman "Actiona" obuhvaća više od šest tisuća različitih artikala, od kojih čak trećina košta manje od dva eura. Tvrtka planira snažan ulazak na hrvatsko tržište, a kao prve lokacije, uz Sesvete, odabrani su Labin i Ivanec, što sugerira strategiju širenja i izvan najvećih gradskih središta. Tvrtka je već započela s procesom zapošljavanja voditelja poslovnica, a planira otvarati trgovine unutar postojećih retail parkova, čime se znatno ubrzava proces ekspanzije.

Action će se tako pridružiti već etabliranim diskontnim lanacima poput njemačkog Tedija, poljskog Pepca i Kika koji su već odavno prisutni na hrvatskom tržištu. S fokusom na proizvode za kućanstvo, dekoracije, uredski materijal, igračke, tekstil i kozmetiku po cijenama koje su često niže od konkurencije, nizozemski lanac cilja na širok krug kupaca te postaje izravni konkurent postojećim trgovinama. Za sada, Action ne namjerava graditi nove objekte, već će se fokusirati na preuzimanje postojećih prostora unutar trgovačkih centara. Ovaj pristup smanjuje početne investicije i omogućuje brže širenje na tržište.

Lani sam, uoči Božića, imala priliku posjetiti jednu od poslovnica u Nizozemskoj, točnije u centru Amsterdama. I zaista, tada je u božićnom asortimanu teško bilo pronaći ukras kuglicu ili neki drugi dio dekora koji prelazi dva eura ili najviše dva eura i 50 centi. U asortimanu nude i gadgete poput slušalica ili kompjuterskih miševa. Tu su i slatkiši, dekoracije za dom, tekstil, sredstva za čišćenje i kozmetički proizvodi. Iz razgovora s prolaznicima, kupcima i ljudima koji su se iz Hrvatske doselili u Nizozemsku, dobivamo dojam da je, s obzirom na rastući standard i cijene u cijeloj Europskoj uniji Action zaista popularan. Podsjetimo, prema podacima Eurostata, prosječna nizozemska mjesečna neto plaća iznosi oko 3700 eura, dok je ona u Hrvatskoj nešto više od 1440 eura. Više pogledajte u videu.