Dok se ‘škola za život’ pretvara u ‘školu opasnu po život’, sustav nijemo promatra

Začepi gubičetinu, “kurvo”, “lešinarko”, “debela kravo”... samo je djelić “repertoara” kojima je svoje vršnjakinje u četvrtom razredu svakodnevno “častio” devetogodišnji dječak. Užasnute djevojčice dugotrajno je maltretirao, zlostavljao i seksualno uznemiravao, naslanjajući im se na stražnjice i simulirajući snošaj, a snimao ih je i mobitelom.
Dječake je udarao šakama po leđima i u glavu, a znao je i prijetiti da će nastradati njihovi mame i tate. Redovito je ometao nastavu uz urlike, lajanje ili mijaukanje.
ZNAJU SE OD 12. GODINE
FOTO Evo kako su Luka Dončić i prelijepa Anamaria izgledali u danima najveće ljubavi
UPOZNALI SE U HRVATSKOJ
Dončićeva bivša zaručnica zbog njega je pozvala policiju kad je rodila, detalji su šokirali svijet
APSOLUTNI HIT!
FOTO Ova žena istetovirala je Houdekov portret preko cijele nadlaktice te je tvrdila da je on jedini pravi muškarac
Roditelji pripazite
Hm, gurate učenike s posebnim potrebama među djecu, onda se čudite da stvar ne funkcionira. Na kraju se postavlja pitanje da li je to napravljeno da bi se zaposlilo više ljudi koji bi inače bauljali po cesti ili otišli van, ili se stvarno mislilo o dobrobiti posebnih pojedinaca... Ali, ovo je tipično - cijelo društvo se degradira i trpi radi nekoliko posto drugačijih. To je doseg civilizacije?