Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Dok se ‘škola za život’ pretvara u ‘školu opasnu po život’, sustav nijemo promatra

11.03.2026. u 11:25

Oko sigurnosti djece nužno je postići društveni i politički konsenzus i tražiti ga od svih političkih i drugih dionika u sustavu.

Začepi gubičetinu, “kurvo”, “lešinarko”, “debela kravo”... samo je djelić “repertoara” kojima je svoje vršnjakinje u četvrtom razredu svakodnevno “častio” devetogodišnji dječak. Užasnute djevojčice dugotrajno je maltretirao, zlostavljao i seksualno uznemiravao, naslanjajući im se na stražnjice i simulirajući snošaj, a snimao ih je i mobitelom.

Dječake je udarao šakama po leđima i u glavu, a znao je i prijetiti da će nastradati njihovi mame i tate. Redovito je ometao nastavu uz urlike, lajanje ili mijaukanje.

Ključne riječi
Nasilje Učenici škola

Komentara 1

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
11:42 11.03.2026.

Hm, gurate učenike s posebnim potrebama među djecu, onda se čudite da stvar ne funkcionira. Na kraju se postavlja pitanje da li je to napravljeno da bi se zaposlilo više ljudi koji bi inače bauljali po cesti ili otišli van, ili se stvarno mislilo o dobrobiti posebnih pojedinaca... Ali, ovo je tipično - cijelo društvo se degradira i trpi radi nekoliko posto drugačijih. To je doseg civilizacije?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!