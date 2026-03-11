Dok se ‘škola za život’ pretvara u ‘školu opasnu po život’, sustav nijemo promatra

Začepi gubičetinu, “kurvo”, “lešinarko”, “debela kravo”... samo je djelić “repertoara” kojima je svoje vršnjakinje u četvrtom razredu svakodnevno “častio” devetogodišnji dječak. Užasnute djevojčice dugotrajno je maltretirao, zlostavljao i seksualno uznemiravao, naslanjajući im se na stražnjice i simulirajući snošaj, a snimao ih je i mobitelom.



Dječake je udarao šakama po leđima i u glavu, a znao je i prijetiti da će nastradati njihovi mame i tate. Redovito je ometao nastavu uz urlike, lajanje ili mijaukanje.