Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBIO I U UZVRATU

Igor Štimac sa Zrinjskim prošao u polufinale Kupa BiH

Mostar: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, HŠK Zrinjski - FK Radnik
Denis Kapetanovic
VL
Autor
vecernji.hr
11.03.2026.
u 19:28

Nogometaši Zrinjskog plasirali su se u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su u uzvratu svladali GOŠK s 3:2. Iako su 'Plemići' imali sigurno vodstvo, gosti su priredili dramatičnu završnicu koju je pogotkom riješio kapetan Marijan Ćavar

Momčad Igora Štimca osigurala je nastavak borbe za trofej Kupa, no na znatno teži način od očekivanog. Nakon pobjede od 2:1 u prvoj utakmici, činilo se da će uzvrat pod Bijelim brijegom biti formalnost. Ipak, unatoč dominaciji domaćina, gosti iz Gabele pokazali su nevjerojatnu borbenost i doveli susret do infarktne završnice. Pobjeda od 3:2 donijela je Zrinjskom prolazak s ukupnih 5:3, čime su se pridružili Slogi iz Doboja kao drugi polufinalisti natjecanja. Štimac, nedavno proglašen i "Hercegovcem godine", tako ostaje u igri za oba domaća trofeja.

Od samog početka Zrinjski je krenuo ofenzivno, a vratar GOŠK-a Marin Topić bio je na velikim iskušenjima, istaknuvši se s nekoliko sjajnih obrana. Pritisak se isplatio u 34. minuti, kada je Leo Mikić nakon asistencije Adija Nalića preciznim udarcem pogodio za vodstvo od 1:0. Do odlaska na odmor rezultat se nije mijenjao, iako je Toni Majić bio blizu pogotka kada je glavom uzdrmao stativu.

Nastavak je donio sličnu sliku, a u 56. minuti činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Nalić je ponovno bio u prilici, njegov je udarac obranio sjajni Topić, no na odbijenu loptu natrčao je Mario Ćuže i pospremio je u mrežu za 2:0. Umjesto mirne završnice, uslijedio je povratak gostiju. U 70. minuti Gabrijel Čoko uputio je udarac s ruba šesnaesterca, a nakon nesigurne reakcije domaćeg vratara Tina Sajke, lopta je završila u mreži i vratila nadu momčadi iz Gabele.

Kako se utakmica bližila kraju, GOŠK je sve hrabrije napadao, a potpuni šok na stadionu uslijedio je u 86. minuti. Antonio Prskalo uspio je ugurati loptu u mrežu za 2:2, dovodeći svoju momčad na samo jedan pogodak od senzacije. Slavlje gostiju trajalo je, međutim, vrlo kratko. Već u sljedećem napadu, u 88. minuti, Zrinjski je izborio korner nakon kojeg se u gužvi najbolje snašao kapetan Marijan Ćavar. Njegov pogodak za konačnih 3:2 donio je veliko olakšanje domaćinima i potvrdio plasman Zrinjskog među četiri najbolje ekipe u Kupu.
Ključne riječi
GOŠK Gabela Igor Štimac Zrinjski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!