Igor Štimac sa Zrinjskim prošao u polufinale Kupa BiH

Momčad Igora Štimca osigurala je nastavak borbe za trofej Kupa, no na znatno teži način od očekivanog. Nakon pobjede od 2:1 u prvoj utakmici, činilo se da će uzvrat pod Bijelim brijegom biti formalnost. Ipak, unatoč dominaciji domaćina, gosti iz Gabele pokazali su nevjerojatnu borbenost i doveli susret do infarktne završnice. Pobjeda od 3:2 donijela je Zrinjskom prolazak s ukupnih 5:3, čime su se pridružili Slogi iz Doboja kao drugi polufinalisti natjecanja. Štimac, nedavno proglašen i "Hercegovcem godine", tako ostaje u igri za oba domaća trofeja.

Od samog početka Zrinjski je krenuo ofenzivno, a vratar GOŠK-a Marin Topić bio je na velikim iskušenjima, istaknuvši se s nekoliko sjajnih obrana. Pritisak se isplatio u 34. minuti, kada je Leo Mikić nakon asistencije Adija Nalića preciznim udarcem pogodio za vodstvo od 1:0. Do odlaska na odmor rezultat se nije mijenjao, iako je Toni Majić bio blizu pogotka kada je glavom uzdrmao stativu.

Nastavak je donio sličnu sliku, a u 56. minuti činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Nalić je ponovno bio u prilici, njegov je udarac obranio sjajni Topić, no na odbijenu loptu natrčao je Mario Ćuže i pospremio je u mrežu za 2:0. Umjesto mirne završnice, uslijedio je povratak gostiju. U 70. minuti Gabrijel Čoko uputio je udarac s ruba šesnaesterca, a nakon nesigurne reakcije domaćeg vratara Tina Sajke, lopta je završila u mreži i vratila nadu momčadi iz Gabele.

Kako se utakmica bližila kraju, GOŠK je sve hrabrije napadao, a potpuni šok na stadionu uslijedio je u 86. minuti. Antonio Prskalo uspio je ugurati loptu u mrežu za 2:2, dovodeći svoju momčad na samo jedan pogodak od senzacije. Slavlje gostiju trajalo je, međutim, vrlo kratko. Već u sljedećem napadu, u 88. minuti, Zrinjski je izborio korner nakon kojeg se u gužvi najbolje snašao kapetan Marijan Ćavar. Njegov pogodak za konačnih 3:2 donio je veliko olakšanje domaćinima i potvrdio plasman Zrinjskog među četiri najbolje ekipe u Kupu.