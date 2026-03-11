Naši Portali
DIPLOMATSKI KORAK BEZ PRESEDANA

Potres u EU: Španjolski najoštriji potez prema Izraelu, slijedi 'nuklearna opcija'?

Spanish unions call a general strike in solidarity with Palestinians in Gaza, in Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
1/3
Autor
Sandra Veljković
11.03.2026.
u 15:46

Španjolska je ostavila svoju ambasadu u Tel Avivu bez veleposlanika u znak prosvjeda zbog izraelske politike

Španjolska je poduzela do sada najjači diplomatsko-politički korak u odnosu na Izrael od svih članica EU - danas je razriješila svoju veleposlanicu u toj zemlji i nije imenovala novog diplomatskog predstavnika - što je ozbiljna poruka Izraelu o osudi politike tamošnjeg vodstva. Time diplomatski odnosi između dviju država nisu prekinuti, ali su vrlo svjesno spušteni na nižu razinu - otpravnika poslova - što u diplomatskoj praksi predstavlja ozbiljan politički signal i prosvjed. Iznad toga postoji još samo "nuklearna opcija" - prekid diplomatskih odnosa. 

Naime, Španjolska je još u rujnu pozvala svoju veleposlanicu Anu Maríju Salomón Pérez u Madrid na konzultacije, što je malo niži oblik prosvjeda, ali je sada donijela odluku da joj prestaje mandat i da je u Izraelu neće zamijeniti drugi veleposlanik. Razrješenje španjolske veleposlanice doneseno je kraljevskim dekretom koji je potpisao kralj Filip VI., na prijedlog ministra vanjskih poslova Joséa Manuela Albáresa. Ova odluka predstavlja formalizaciju i produbljivanje diplomatske krize, koja je sada u dubokoj fazi.

Naime, u diplomaciji postoji nekoliko razina kojim država izražava nezadovoljstvo ili prosvjed: prosvjedne note, pozivanje veleposlanika na konzultacije, razrješenje veleposlanika bez imenovanja novog te najjača: prekid diplomatskih odnosa.
Odnosi Španjolske i Izraela su se pogoršavali, posebno nakon 2022. Lani je španjolska vlada uvela niz mjera protiv izraelske vojne operacije u Gazi, uključujući blokadu prolaska oružja kroz španjolske luke i zračni prostor, a u rujnu je pozvala svoju veleposlanicu na konzultacije, a ona se potom nije više vraćala u Izrael. Ovom odlukom - njezinim razrješenjem i ostavljanjem veleposlanstva na razini otpravnika poslova - Španjolci ipak ostavljaju kanal komunikacije otvorenim, ali je politički pritisak i prosvjed današnje odluke više nego jasan.

I druge EU države su izražavale prosvjed Izraelu diplomatskim putem, ali nikada ovako snažno: i Irska i Belgija su pozvale svoje veleposlanike na konzultacije, što je puno blaži korak od ovoga što je sada - prva i jedina - napravila Španjolska.

BR
Brijest1
16:24 11.03.2026.

Španjolci su davno protjerali židove, čak do rusije.

HR
hrza
16:23 11.03.2026.

Bravo za Spaniju, Sloveniju, Svicarsku i Italiju na hrabrim i pravednim stavovima. Ostali neka vam je na cast i obraz.

UJ
ujko41
16:15 11.03.2026.

Bravo za španiju,jedini normalni u EU.

