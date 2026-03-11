Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ENERGETSKA KRIZA

Rusi ponudili Europi naftu, stigao im odgovor

European Commission President Ursula von der Leyen addresses the EU Parliament in Strasbourg
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
11.03.2026.
u 12:48

Von der Leyen se zauzela za energiju proizvedenu na europskom kontinentu - obnovljive izvore i nuklearnu energiju

U deset dana rata na Bliskom istoku cijena plina porasla je za 50, a nafte za 27 posto, što je povećalo trošak uvoza fosilnih goriva za europske porezne obveznike za dodatnih tri milijarde eura, ali povratak na ruske energente bila bi strateška pogreška, izjavila je u srijedu predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

“Od početka ovog sukoba, cijene plina porasle su za 50 posto a cijene nafte za 27 posto. Prevedeno u eure, deset dana rata već je koštalo europske porezne obveznike dodatnih 3 milijarde eura za uvoza fosilnih goriva”, rekla je predsjednica Komisije u raspravi u Europskom parlamentu o stanju na Bliskom istoku i pripremama za predstojeći samit EU-a. Von der Leyen se zauzela za energiju proizvedenu na europskom kontinentu - obnovljive izvore i nuklearnu energiju. “Cijene te energije ostale su iste u proteklih deset dana. Ipak, u sadašnjoj krizi neki tvrde da bismo trebali napustiti našu dugoročnu strategiju i čak se vratiti ruskim fosilnim gorivima. To bi bila strateška pogreška”, ustvrdila je von der Leyden.

Rekla je da Komisija priprema prijedloge za smanjenje cijena električne energije, a na stolu su, među ostalim, subvencioniranje ili čak ograničenje cijene plina. Jedna od mjera mogla bi biti smanjenje poreza na maloprodajne cijene energije, ali to spada u nadležnost država članica.

“Neke države članice oporezuju električnu energiju puno više čak i od plina. Primjerice, jedna država članica primjenjuje nula posto poreza na maloprodajnu električnu energiju, dok neke druge oporezuju s preko 16 posto. To čini razliku. Riječ je naravno o nadležnosti država članica koju u potpunosti poštujem, ali ima prostora za djelovanje”, rekla je von der Leyen.

FOTO Voda, smeće i velika oštećenja. Pogledajte u koliko jadnom stanju je Spaladium Arena
European Commission President Ursula von der Leyen addresses the EU Parliament in Strasbourg
1/22
Ključne riječi
Europska unija Ursula Gertrud von der Leyen

Komentara 5

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
15:26 11.03.2026.

Pa zašto kupiti od Putina? Kada istu naftu kao i do sada možemo kupovati od Indije. Evo, neki dan Ameri dozvolili 30 dana Indiji kupovinu Ruske nafte. Znači, bit će sada nafte i za Francuze i Španjolce...

KI
kimi
13:25 11.03.2026.

Koja energija proizvedena u Evropi? Stvarno je glupo kupovati jeftinu rusku naftu i time finansirati Putina kada se može kupovati ista nafta al preko yankee posrednika i time finansirati i Donalda i Vladimira istovremeno..

SV
Svelažovi
18:36 11.03.2026.

Donald sigurno uložio u dionice na Putinovoj burzi ruske nafte. Da nismo Mađarima prodali svoju naftu sada nebi ovisili o babi iz Brisela i Donaldu koji određuje čiju smijemo kupiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!