PRIJETI BLOKADA

HDZ ponovo traži vezane pregovore o vrhovnom i Ustavnom sudu, ljevica odbija

Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
11.03.2026.
u 21:28

Zastupnici SDP-a predali potrebne potpise za raspravu o Izvješću o radu predsjednika Vrhovnog suda i očekuju raspravu u roku sedam danate da na pitanja dođe odgovarati Gordana Jalšovečki

Za točno mjesec dana istječe šestomjesečni produljeni mandat trojici sudaca Ustavnog suda – Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu – i ne izaberu li se do tada novi suci, Ustavni sud morat će funkcionirati u krnjem sastavu s desetero sudaca umjesto njih 13. Kako stvari stoje, takav scenarij će se i dogoditi jer pregovora oko sudaca nema i neće ni biti s obzirom na to da HDZ ne odustaje od povezivanja izbora trojice ustavnih sudaca i izbora predsjednika Vrhovnog suda, što u oporbi drže protuustavnim.

SDP-ov prijedlog

Ključne riječi
oporba HDZ sudci Ustavni sud

