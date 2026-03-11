HDZ ponovo traži vezane pregovore o vrhovnom i Ustavnom sudu, ljevica odbija

Za točno mjesec dana istječe šestomjesečni produljeni mandat trojici sudaca Ustavnog suda – Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu – i ne izaberu li se do tada novi suci, Ustavni sud morat će funkcionirati u krnjem sastavu s desetero sudaca umjesto njih 13. Kako stvari stoje, takav scenarij će se i dogoditi jer pregovora oko sudaca nema i neće ni biti s obzirom na to da HDZ ne odustaje od povezivanja izbora trojice ustavnih sudaca i izbora predsjednika Vrhovnog suda, što u oporbi drže protuustavnim.



