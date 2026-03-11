Naši Portali
JE LI MOGUĆE?

Pored našeg Dinama stavili srpsku zastavu! Velikan napravio ogroman gaf

Pixsell, screenshot
Autor
Patrik Mršnik
11.03.2026.
u 16:39

Ne treba sumnjati, ovaj će potez uzburkati mnoge duhove

Nogometaši mlade momčadi zagrebačkog Dinama nakon dobrih rezultata u jesenskom dijelu sezone saznali su protivnika u četvrtfinalu Premier League International Cupa. To je natjecanje svojevrsni "poligon" za mlade igrače iz engleskih klubova u kojem igraju i juniorski sastavi nekih od najjačih europskih klubova.

Tako će Dinamovi mladići na EBB Stadiumu u Aldershotu 15. travnja igrati četvrtfinale protiv jake španjolske Valencije. Španjolski je klub to objavio na kanalima društvenih mreža, a napravili su ogroman gaf. Naime, u "captionu" su pored Dinama stavili emoji srpske zastave...

Nemoguće...

Foto: screenshot Facebook

BO
Bono1234
17:47 11.03.2026.

Nije to slučajno. U Španjolskoj vladaju ekstremni ljevičari čija politika se temelji na zasadima Marksa, Engelsa, te Lenjina. Nema crvenije nacije u Europi, a malo ih je i u svijetu. Njima Europa odgovara ako imaju od nje koristi, a inače ne jer je Većina Europe kapitalistička. Oni ne vole Europu, nego samo europsko. Zato im je i milija Srbija od Hrvatske. Kada su toliko osjetljivi, neka ukinu ropstvo u svojoj zemlji. Da ropstvo emigranata.

