Pored našeg Dinama stavili srpsku zastavu! Velikan napravio ogroman gaf

Nogometaši mlade momčadi zagrebačkog Dinama nakon dobrih rezultata u jesenskom dijelu sezone saznali su protivnika u četvrtfinalu Premier League International Cupa. To je natjecanje svojevrsni "poligon" za mlade igrače iz engleskih klubova u kojem igraju i juniorski sastavi nekih od najjačih europskih klubova.

Tako će Dinamovi mladići na EBB Stadiumu u Aldershotu 15. travnja igrati četvrtfinale protiv jake španjolske Valencije. Španjolski je klub to objavio na kanalima društvenih mreža, a napravili su ogroman gaf. Naime, u "captionu" su pored Dinama stavili emoji srpske zastave...

Nemoguće...