Veliko ime živi u Splitu, iskusan je i prekaljen te bi bio idealan za novog trenera Hajduka!

Tragom izjave uvaženog stručnjaka s dobrim uvidom u stanje na Poljudu, Vladimira Balića, kako je "Gonzalo Garcίa već bivši", odlučili smo se za projekciju - tko bi mogao biti kandidat za novog Hajdukova trenera.

Ovo su kriteriji kojima smo se vodili: prvi – da se radi o domaćem stručnjaku, s obzirom na to kakav su rezultat ostavili Gattuso i García; drugi – da nije stariji od šezdeset godina – ne diskriminirajući nikoga (npr. Pudara ili Karačića), nego jednostavno slijedeći trendove, treći – da nije u Hajduku potrošen više od dva puta, poput npr. Zorana Vulića, pritom i 64-godišnjaka, i četvrti – da je već imao doticaj s hrvatskom ligom, kao igrač ili kao trener, odnosno da mu ne treba vremena za prilagodbu na podneblje.

I tako, slijedeći tu logiku, nekako se iskristaliziralo deset imena, od kojih možda nijedno neće doći u obzir, a svi posjeduju barem poneku referencu kojom bi se mogli svidjeti Hajdukovim navijačima.

Ni Jurić nema trofeja

Naravno, najveću euforiju izazvao bi dolazak, odnosno povratak Slavena Bilića. Teško je uopće razaznati zbog čega on ne bi bio legitiman kandidat: bez angažmana je, živi u Splitu, dolazi na Hajdukove utakmice, iskusan je i prekaljen, vodio je hrvatsku reprezentaciju, veliko je ime – a u Hajduku je bio davno, tamo još u sezoni 2001./2002.

Biliću pritom ne bi teret bila ni činjenica kako u trenerskoj karijeri nema niti jedan trofej. Nije ni Hajduk baš u toj disciplini bio isuviše plodan u posljednjih dvadeset godina, pa se čini kako bi slavni i omiljeni vatreni u ovo trenutku bio idealno rješenje za Hajduk. Bilić je jedinstveni spoj znanja, kompetencije, iskustva i – emocije.

Nije od toga daleko ni Ivan Jurić, još jedan hajdukovac s visokim europskim renomeom, trener koji je godinama radio u Italiji (Genoa, Verona, Torino, Roma, Atalanta), bio je i u Engleskoj (Southampton), a prije dvije godine bio je nadomak svog prvog trenerskog angažmana u Hajduku. Tada je dogovor neočekivano pao u vodu, pa je uletio Gattuso, što ne znači da su mostovi između Jurića i Hajduka dignuti u zrak. Ivan Jurić veliko je, ozbiljno, atraktivno trenersko ime – njegov angažman u Hajduku odjeknuo bi i navijačima dao novu nadu u trofeje. Iako ih ni Jurić još u svojoj kolekciji nema, negdje se i njemu mora otvoriti.

U HNL-u rade dvojica trenera koja su kao igrači bili prvaci s Hajdukom, Carević i Jelavić. Obojica nedvojbeno stručnjaci, dobri poznavatelji mentaliteta i podneblja, a imaju potpuno istu startnu poziciju kao García kada je dolazio na Poljud: izvrsno odrađen posao u malom klubu, ograničenog budžeta. U posljednjih deset godina samo su trojica Hajdukovih trenera, Vulić, Tudor i Leko, bili iz korpusa bivših jakih imena bijelih u HNL-u, i sva su trojica u nekim fazama svojih trenerskih karijera osvajala trofeje s Hajdukom. Možda je vrijeme da Hajduk opet posegne za tom formulom...

Mislav Karoglan dva puta je u kratkom razdoblju bio potrošen kao Hajdukov trener, što ga možda u startu eliminira kao kandidata za klupu, no pamti se kako je ovaj Imoćanin imao jaku kemiju s Livajom, a to sigurno nije zanemariva trenerska kvaliteta. Marijan Budimir doveo je Hajdukove juniore u finale Lige prvaka, a neki od njih upravo sada doživljavaju afirmaciju na Poljudu, pa bi i takav smjer imao pokriće. Budimir je trenutačno uspješni izbornik selekcije do 17 godina.

Bule je uz Bjelicu

Osobit publicitet i kovitlac reakcija uvijek dobiva Hajdukov trener snažnog imena i osobnosti koji je nekada radio u Dinamu. Posljednji stručnjak tog kalibra bio je Miroslav Blažević, dok se nerijetko znalo i Nenad Bjelicu povezivati s Hajdukom. Bjeličin angažman u Dinamu, u dva navrata, ne bi trebao biti nikakva prepreka; dapače, Bjelica iza sebe ima dva ružna rastanka s Dinamom i njegova posvećenost Hajdukovu uspjehu nikada ne bi bila upitna. Pritom Bjelica u svom stožeru ima bivšeg Hajdukova igrača, Nina Bulu.

Zoran Zekić također ima poveznicu s Dinamom, kao igrač – ne kao trener, a iza sebe kao trener Osijeka ima zavidno primjetan trag. I na kraju, Ante Miše nekada je bio Hajdukov mr. Sto posto, trener s osobitom privrženošću Hajduku, također dokazani znalac, trener koji je u doba Dinamove nedodirljivosti s Mamićem bio najbliži naslovu prvaka. Miše je možda samo previše samozatajan i nenametljiv.

Tko zna, možda zaista i posegnu na nekim od ove desetorice, možda ih sve odbace i uzmu npr. Matjaža Keka ili nekog drugog stranca, a možda ih i García na kraju uvjeri da ga ostave. Kako god ispalo, u Hajduku će se uskoro dogoditi nešto novo: ili novi trener ili posve nova paradigma – povjerenje u trenera koji se već u ožujku oprostio s trofejima.