Poznata sportašica otkrila tajnu koja ledi krv u žilama: 'Silovali su me dva tjedna prije olimpijskog zlata!'

Carina Edlingerová jedna je od najuspješnijih paraolimpijskih sportašica svoje generacije. Na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, austrijsko-češka sportašica Carina Edlingerová osvojila je srebrnu medalju u biatlonu, prvu paraolimpijsku medalju za Češku nakon 16 godina. Ono što je uslijedilo nakon slavlja šokiralo je sportski svijet i bacilo tamnu sjenu na sve njezine uspjehe. Pred novinarima je otkrila tajnu koja ledi krv u žilama, priznavši da je samo dva tjedna prije osvajanja zlatne medalje na Igrama u Pekingu 2022. godine bila silovana.

Ovo stravično priznanje napokon je dalo kontekst godinama neobjašnjivih zdravstvenih problema s kojima se borila. Samo nekoliko dana prije utrke u Pekingu u kojoj je osvojila zlato, Edlingerová je doživjela potpunu paralizu od vrata prema dolje. Pronađena je kako nepomično leži na podu, nesposobna za najosnovnije radnje poput hranjenja ili odijevanja. Liječnici su godinama bili zbunjeni, no nakon njezina priznanja, sve je postalo jasnije. Njezino tijelo reagiralo je na ekstremnu traumu na najgori mogući način.

- Ispostavilo se da sam imala najekstremniju reakciju na traumu koju su liječnici ikad vidjeli - objasnila je u jednom intervjuu.

Rođena u Austriji, od djetinjstva se suočavala s problemima s vidom. U 12 godini dijagnosticirana joj je Stargardtova bolest, rijetko genetsko stanje koje uzrokuje progresivni gubitak vida. Sjeća se riječi liječnika koje su joj trebale zapečatiti sudbinu: Djevojčice, tvoj život je praktički gotov. Zaboravi snove, potraži socijalnu pomoć i razmišljaj o potpomognutom stanovanju.

Taj trenutak, umjesto da je slomi, u njoj je probudio nevjerojatan prkos. U školi su je vršnjaci zlostavljali, a učitelji smatrali da ima poteškoća s učenjem. Prošla je kroz čak 14 epizoda teške depresije i suicidalnih misli, osjećajući se potpuno izolirano od svijeta.

- Ne znam koliko sam puta pomislila da jednostavno više ne mogu živjeti - priznala je.

Spas je pronašla u sportu. Kao talentirana skijašica trkačica u mlađim uzrastima, natjecala se s potpuno zdravim sportašima i bila peta u Europi. Kada joj se vid počeo drastično pogoršavati, sa 16 godina prešla je u para sport.

- Konačno sam pronašla osjećaj doma. U para svijetu nisam bila drugačija ili čudna, bila sam samo sportašica. I dalje sam to bila ja, Carina - opisala je.

Već u prvoj sezoni osvojila je dva naslova svjetske prvakinje, jednu broncu i ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, postavši tinejdžerska zvijezda. U najmračnijim trenucima, nakon traume koju je preživjela, spas je stigao u obliku crnog labradora Rileyja. Postao je njezin pas vodič 2019. godine, ali i mnogo više od toga. Riley je bio biće koje joj je pružilo bezuvjetnu ljubav i dalo joj razlog da nastavi dalje.

- Uvjerena sam da me na neki način spasio. Dobila sam nekoga o kome se moram brinuti i osjetila sam ljubav bez obzira na unutarnju bol - rekla je.

Njezina veza s Rileyjem postala je globalno poznata nakon Igara u Pekingu, kada ga je dovela na postolje da s njom primi medalju.

- Moj pas vrijedi više od bilo koje medalje. Sport je sjajan, ali život je puno više od toga.

Nakon godina koje je opisala kao "mračna vremena" unutar austrijskog sportskog sustava, obilježena nedostatkom podrške i zlostavljanjem, Edlingerová je donijela radikalnu odluku. Okrenula je leđa Austriji i zatražila češko državljanstvo, preuzimajući prezime Edlingerová. Prelazak u biatlon donio je nove izazove, a ona je, kao i uvijek, odgovorila nevjerojatnom upornošću. Sama je učila pucati gledajući prijenose na televiziji, razvijajući jedinstvenu tehniku koja joj je donijela uspjeh.