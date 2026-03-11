Naši Portali
VATERPOLO

Jadran pobijedio Medveščak u Prvenstvu Hrvatske

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
11.03.2026.
u 22:01

Na ljestvici je vodeći Jug AO s 26 bodova, dok splitski Jadran ima bod manje, ali i utakmicu manje

U posljednjoj utakmici 10. kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste splitski Jadran je pred svojim navijačima svladao Medveščak 16-13 (5-2, 6-1, 1-3, 4-7).

Nakon dvije četvrtine Splićani su stvorili veliku prednost od čak osam golova, bilo je 11-3. Nakon toga se Jadran posve opustio, a gosti su iskoristili takav stav domaćina i  na kraju upisali pristojan poraz.

Kod Jadrana su po dva gola dali Dušan Matković, Duje Pejković, Mislav Ćurković, Marcus Julian Berehulak, Loren Fatović i Nardo Skejić. Kod gostiju je Jakov Škiljić postigao četiri pogotka.

Na ljestvici je vodeći Jug AO s 26 bodova, dok splitski Jadran ima bod manje, ali i utakmicu manje. Po 21 bod su skupili Mladost i riječko Primorje EB, ali i te dvije momčadi imaju utakmicu manje od Juga AO. Medveščak je na petom mjestu s 18 bodova.
