NEMA NAJAVE NASLJEDNIKA

Audi je izgubio utrku s konkurencijom: Nakon 32 godine gasi se ukida proizvodnju legendarne krstarice

11.03.2026.
u 09:47

Nakon više od tri desetljeća i četiri generacije, Audi definitivno ukida proizvodnju svoje luksuzne limuzine Audi A8. Time iz ponude nestaje model koji je godinama predstavljao vrh ponude marke.

Prema navodima francuskog časopisa L’Automobile Magazine, prodaja je već krajem veljače obustavljena. Aktualna generacija bila je na tržištu od 2017. godine, no potražnja je posljednjih godina snažno pala. Primjerice, u Francuskoj je tijekom 2025. registrirano svega 13 novih vozila tog modela.

A8 posljednjih godina nije doživio značajnija tehnološka unaprjeđenja. Nakon redizajna 2021. model je ostao gotovo nepromijenjen, dok su konkurenti poput Mercedesove S-klase i BMW-ove Serije 7 u međuvremenu dobili modernizirane i digitalno naprednije verzije. Zbog toga je A8 postupno izgubio konkurentnost, a prodaja je pala čak i na ključnim tržištima poput Kine, SAD-a i Njemačke, piše Fenix-magazin.

U Njemačkoj model više nije dostupan za individualnu konfiguraciju, a kupci mogu pronaći tek unaprijed konfigurirana vozila na zalihama. Službeni datum potpunog prestanka proizvodnje zasad nije objavljen. Na američkom tržištu modeli A8 i sportska verzija S8 još su dostupni, no i ondje se prodaja uglavnom temelji na vozilima sa zaliha.  Za sada nema najave izravnog nasljednika. Trendovi na tržištu pokazuju da kupci sve češće biraju velike SUV modele, pa u Audijevoj ponudi vodeću ulogu preuzimaju modeli Q7 i Q8.

Njemački proizvođač suočava se s izazovima i na kineskom tržištu. Novi električni model E5 Sportback, razvijen u suradnji s kineskim partnerom SAIC, bilježi slabu prodaju. Od lansiranja 2025. prodano je nešto više od 7.000 vozila, dok uspješni električni modeli u Kini dosežu desetke tisuća prodanih primjeraka mjesečno.

Audi je izgubio mnoge stvari nazalost u zadnje vrijeme.. najvise kvalitet. BMW je izgubio i kvalitet a i design - najbolji primjeri su novi X2 i X3 - ruznije auto mislim da ni rus ne bi mogao nacrtati. Mercedes je jedini koji se spasava..

