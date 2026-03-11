Naši Portali
GEOPOLITIČKI ŠOK

Trump-Putinov faktor: ova europska država preispituje svoje povijesno 'ne' Bruxellesu

Autor
Denis Romac
11.03.2026.
u 13:36

U Norveškoj je došlo do smanjenja protivljenja ulasku u Europsku uniju sa 70 na manje od 50 posto. Posebno je značajno što potpora članstvu u EU raste među mlađom populacijom

Interes za ulazak u Europsku uniju raste na krajnjem sjeveru Europe, i to ne samo na Islandu, koji će najesen održati referendum o nastavku pregovora o pridruživanju Europskoj uniji od kojih je Reykjavik odustao 2013. godine, nakon što su prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu i pitanje islandskog članstva u EU učinile hitnim.

Naime, interes za punopravnim članstvom u ujedinjenoj Europi odnedavno ponovno raste i u Norveškoj, čiji su birači dvaput na referendumima odbili ulazak u Europsku uniju, najprije 1972. godine, kada je 53,5 posto birača, unatoč snažnoj potpori norveške političke elite, odbilo ulazak u tadašnju Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ), a zatim i 1994., kada je nešto više od 52 posto Norvežana odbilo pridruživanje Europskoj uniji.

Ključne riječi
referendum Island Norveška EU

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
13:52 11.03.2026.

samo ti još trebaju uniji, najveći licemjeri svijeta. propagiraju humanost, zaštitu okoliša, a žive isključivo na teret nafte i plina, manite se vi njihovih drugih 'industrija', kad bez nafte i plina su nitko i ništa. nek zaustave crpljenje nafte i plina, i nek žive ono što prodaju svijetu, ekologiju, zaštitu okoliša i druge fore. što će dobiti ulaskom u eu, da počnu plaćati u eu proračun, jer su iznimno bogati? putinov faktor, nema šanse da se ijedna stvar u europi dogodi, a da iza toga nisu ti zli rusi. koji eto rade istu stvar kao i izraelci i amerikanci, ali samo se ruse kažnjava. super. ajmo dalje.

