Trump-Putinov faktor: ova europska država preispituje svoje povijesno 'ne' Bruxellesu

Interes za ulazak u Europsku uniju raste na krajnjem sjeveru Europe, i to ne samo na Islandu, koji će najesen održati referendum o nastavku pregovora o pridruživanju Europskoj uniji od kojih je Reykjavik odustao 2013. godine, nakon što su prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu i pitanje islandskog članstva u EU učinile hitnim.



Naime, interes za punopravnim članstvom u ujedinjenoj Europi odnedavno ponovno raste i u Norveškoj, čiji su birači dvaput na referendumima odbili ulazak u Europsku uniju, najprije 1972. godine, kada je 53,5 posto birača, unatoč snažnoj potpori norveške političke elite, odbilo ulazak u tadašnju Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ), a zatim i 1994., kada je nešto više od 52 posto Norvežana odbilo pridruživanje Europskoj uniji.