Što je Tudor trebao učiniti? Možda je napravio jednu grešku, ali ljudi pričaju gluposti

Svi su osuli drvlje i kamenje na trenera Tottenhama Igora Tudora. Jer je, zamislite, nakon 20 minuta zamijenio svog vratara u Ligi prvaka. Navijači, stručni analitičari, mediji, svi se zgražaju nad Tudorovim potezom, a nije nam baš jasno zašto ako već nije riječ o čistom populizmu i skupljanju klikova.

Pa što je trebao napraviti, ostaviti dečka da si i dalje 'puca u nogu', da strada do kraja? Taj mladi češki golman Antonín Kinsky nije imao svoj dan, zapravo je imao dan iz noćne more u trenucima kad je dobio veliku priliku i stao među vratnice Tottenhama u Ligi prvaka. Dvadesetdvogodišnjak bi sad želio otići nekamo na posudbu iz Spursa, svjestan da će ga ovaj loš dan pratiti još jako dugo i poželio se maknuti iz kluba bar na neko vrijeme.

No, on se s tim mora nositi, to je život nogometaša, posebice vratara. Pogriješio je, ali to je dio tog prokletog posla. Samo, zbog čega je tu kriv Tudor? Istina, došao je u Tottenham da bi ga spasio od ispadanja, a dosad nije na pravom putu, sad je stradao od Atletico Madrida u Ligi prvaka, ali zbog zamjene vratara čovjek uopće nije kriv.

Prije svega, da u Kinskom nije vidio kvalitetu ne bi ga stavio među vratnice. Možda je krivo procijenio i to mu je onda krimen, možda je dečka trebao zagrliti kad ga je već izvadio i utješiti ga. No, kaže da je s njim razgovarao nakon utakmice, a vidimo da se i dečko ispričao za svoje greške i da od njih ne bježi.

No, čemu onda komentari poglavito engleskih medija, a i njihovih analitičara o užasnom potezu Igora Tudora? Nije namjera potpisnika ovih redaka biti Tudorov odvjetnik, niti je potpisnik ljubitelj njegovim trenerskih djela, ali zamijeniti posrnulog vratara, pa i nakon 20 minute, bio je normalan potez. Nije nam jasan golmanski velikan Peter Schmeichel, veliki Danac je 'popljuvao' Tudora zbog zamjene, a ne bismo se kladili da ne bi i sam sebe zamijenio nakon takvih grešaka, da si ne bi s vratiju maknuo i sina Kaspera da je tako teško griješio.

Uostalom na kraju se ispostavilo da je kapetan Tottenhama došao do klupe i sugerirao Tudoru da Kinskog zamijeni, da bi i sačuvao momčad, ali i samog vratara da ne potone još dublje. I ako je istina da je Tudor mijenjao vratara na intervenciju kapetana, onda mu je to greška, sam je trebao vidjeti da dečko mora što prije iz igre.