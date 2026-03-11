Naši Portali
ROBERT JUNACI

Što je Tudor trebao učiniti? Možda je napravio jednu grešku, ali ljudi pričaju gluposti

Atletico Madrid v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League - Round of Sixteen - First Leg - Riyadh Air Metropolitano
Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Autor
Robert Junaci
11.03.2026.
u 20:46

Mladi vratar se s tim mora nositi, to je život nogometaša, posebice vratara. Pogriješio je, ali to je dio tog prokletog posla. Samo, zbog čega je tu kriv Tudor?

Svi su osuli drvlje i kamenje na trenera Tottenhama Igora Tudora. Jer je, zamislite, nakon 20 minuta zamijenio svog vratara u Ligi prvaka. Navijači, stručni analitičari, mediji, svi se zgražaju nad Tudorovim potezom, a nije nam baš jasno zašto ako već nije riječ o čistom populizmu i skupljanju klikova.

Pa što je trebao napraviti, ostaviti dečka da si i dalje 'puca u nogu', da strada do kraja? Taj mladi češki golman Antonín Kinsky nije imao svoj dan, zapravo je imao dan iz noćne more u trenucima kad je dobio veliku priliku i stao među vratnice Tottenhama u Ligi prvaka.  Dvadesetdvogodišnjak bi sad želio otići nekamo na posudbu iz Spursa, svjestan da će ga ovaj loš dan pratiti još jako dugo i poželio se maknuti iz kluba bar na neko vrijeme.

No, on se s tim mora nositi, to je život nogometaša, posebice vratara. Pogriješio je, ali to je dio tog prokletog posla. Samo, zbog čega je tu kriv Tudor? Istina, došao je u Tottenham da bi ga spasio od ispadanja, a dosad nije na pravom putu, sad je stradao od Atletico Madrida u Ligi prvaka, ali zbog zamjene vratara čovjek uopće nije kriv.

Prije svega, da u Kinskom nije vidio kvalitetu ne bi ga stavio među vratnice. Možda je krivo procijenio i to mu je onda krimen, možda je dečka trebao zagrliti kad ga je već izvadio i utješiti ga. No, kaže da je s njim razgovarao nakon utakmice, a vidimo da se i dečko ispričao za svoje greške i da od njih ne bježi.

No, čemu onda komentari poglavito engleskih medija, a i njihovih analitičara o užasnom potezu Igora Tudora? Nije namjera potpisnika ovih redaka biti Tudorov odvjetnik, niti je potpisnik ljubitelj njegovim trenerskih djela, ali zamijeniti posrnulog vratara, pa i nakon 20 minute, bio je normalan potez. Nije nam jasan golmanski velikan Peter Schmeichel, veliki Danac je 'popljuvao' Tudora zbog zamjene, a ne bismo se kladili da ne bi i sam sebe zamijenio nakon takvih grešaka, da si ne bi s vratiju maknuo i sina Kaspera da je tako teško griješio.

Uostalom na kraju se ispostavilo da je kapetan Tottenhama došao do klupe i sugerirao Tudoru da Kinskog zamijeni, da bi i sačuvao momčad, ali i samog vratara da ne potone još dublje. I ako je istina da je Tudor mijenjao vratara na intervenciju kapetana, onda mu je to greška, sam je trebao vidjeti da dečko mora što prije iz igre. 
Ključne riječi
Igor Tudor Atletico Madird Liga prvaka Tottanham

Komentara 1

Pogledaj Sve
OU
oueskes99
21:20 11.03.2026.

