Autor
Patrik Mršnik
VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Valverdeov show na Bernabeuu! Veznjak Reala zabio dva gola Cityju, Chelsea izjednačio

REUTERS/Violeta Santos Moura
11.03.2026. u 20:59
Prve utakmice osmine finala Lige prvaka pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
REAL MADRID
Valverde 20', 27'
2-0
MANCHESTER CITY
Liga prvaka - 1/8 finala, 21.00, Santiago Bernabeu, Madrid
Gol
32' (Gol)

Poveo je Bodo/Glimt protiv Sportinga, na 1:0 s bijele točke postavio je Fet.

Gol
28' (Gol)

Novi gol i na Parku prinčeva! Chelsea je izjednačio na 1:1 protiv PSG-a, zabio je Malo Gusto na asistenciju Fernandeza.

Gol
27' (Gol)

Još jedan pogodak Fedea Valverdea! 2:0 je za Real! Nevjerojatna utakmica veznjaka kraljevskog kluba.

25'

Novi dobar pokušaj Barcole nakon prodora po lijevoj strani, Jorgensen je to vršcima prstiju odbio u korner.

23'

Naveli smo ranije, City je svakako bio bolja momčad u otvaranju utakmice, ali rezultat je sada na strani Reala! Sve je sjajno napravio Valverde..

Gol
20' (Gol)

Već u sljedećoj akciji gol! Pobjegao je Valverde. zazujao je Donnarumma, Valverde ga je obišao i pospremio u praznu mrežu za 1:0. Asistencija? Thibaut Courtois! Kakav gol...

19'

Poigravala se Realova obrana, posebice Valverde, a onda je Bernardo Silva pucao s ruba kaznenog prostora i promašio.

18'

Evo i kontre Chelseaja koju je jakim sprintom potegnuo Pedro Neto. No, kad je trebalo ubaciti u sredinu na peterac nije pogodio suigrača pa se PSG spasio.

16'

Vratnica u Parizu! Sjajan udarac Dembelea skrenuo je vratar Jorgensen, Chelsea je sada imao dosta sreće.

16'

Jako je opasan danas Doku u redovima Cityja, gosti su puno bliže pogotku na današnjoj utakmici.

13'

Rani gol će sigurno otvoriti utakmicu na Parku prinčeva. Barcoli je ovo bio prvi pogodak ove sezone u Ligi prvaka, zabio ga je u najbolje vrijeme.

Gol
10' (Gol)

Vodi PSG u Parizu protiv Chelseaja. Bradley Barcola pogađa iz poluvoleja nakon spuštanja Joaoa Nevesa, odnosno centaršuta Dembelea s desne strane. Slavlje na Parku prinčeva.

8'

Dobar sada pokušaj Reala, Brahim Diaz tuče, Donnarumma brani i odbija u prvi korner za domaće.

6'

Evo i prve Cityjeve prijetnje, spreman je na udarac Semenyja bio Courtois, prvi je to udarac u okvir gola večeras.

5'

Prva poluprilika za Chelsea, ubačaj Jamesa s desne strane nisu u mrežu sproveli ni Palmer ni Joao Pedro.

3'

I dalje čekamo na prvu priliku na utakmicama u Parizu i Madridu, traje početno ispipavanje snaga.

Početak
(Početak)

Počele su tri večernje utakmice.

SASTAVI

BODO/GLIMT: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
SPORTING: Rui Silva - Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda - Simoes, Hjulmand - Catamo, Trincao, Guilherme - Suarez

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Barcola
CHELSEA: Jorgensen - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Palmer, Fernandez, Neto - Pedro

REAL MADRID: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy - Valverde, Tchouameni, Pitarch - Diaz, Guler, Vinicius
MANCHESTER CITY: Donnarumma - Husanov, Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Silva - Savinho, Semenyo, Doku - Haaland

KOSTUR

Evo kako trenutno izgleda kostur Lige prvaka
 

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
TV-PRIJENOS

Real Madrid - PSG (HTV 2, Arenasport 1)
PSG - Chelsea (Arenasport 2)
Bodo/Glimt - Sporting (Arenasport 3)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su nova uzbuđenja u Ligi prvaka, a srijeda nam donosi dva izuzeno jaka dvoboja u osmini finala. Oglede Real Madrida i Manchester Cityja, odnosno PSG-a i Chelseaja slobodno možemo nazvati finalima prije finala... Večeras još igraju i Bodo/Glimt protiv Sportinga.

OU
oueskes99
21:06 11.03.2026.

Pošalji

Pošalji

Vidi sve

