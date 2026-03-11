UŽIVO Valverdeov show na Bernabeuu! Veznjak Reala zabio dva gola Cityju, Chelsea izjednačio

TURCI SLAVE

Galatasaray u ludoj utakmici srušio Liverpool i stigao blizu četvrtfinala Lige prvaka

Liverpool je, kao i na početku utakmice, više prijetio i na početku drugog poluvremena, ali su svi pokušaji engleske momčadi ostali bez rezultata. I baš kao u prvom poluvremenu, u jeku Liverpoolovih napada, pogodak je pao na suprotnoj strani