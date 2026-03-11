UŽIVO Valverdeov show na Bernabeuu! Veznjak Reala zabio dva gola Cityju, Chelsea izjednačio

Poveo je Bodo/Glimt protiv Sportinga, na 1:0 s bijele točke postavio je Fet.
Novi gol i na Parku prinčeva! Chelsea je izjednačio na 1:1 protiv PSG-a, zabio je Malo Gusto na asistenciju Fernandeza.
Još jedan pogodak Fedea Valverdea! 2:0 je za Real! Nevjerojatna utakmica veznjaka kraljevskog kluba.
Novi dobar pokušaj Barcole nakon prodora po lijevoj strani, Jorgensen je to vršcima prstiju odbio u korner.
Naveli smo ranije, City je svakako bio bolja momčad u otvaranju utakmice, ali rezultat je sada na strani Reala! Sve je sjajno napravio Valverde..
Već u sljedećoj akciji gol! Pobjegao je Valverde. zazujao je Donnarumma, Valverde ga je obišao i pospremio u praznu mrežu za 1:0. Asistencija? Thibaut Courtois! Kakav gol...
Poigravala se Realova obrana, posebice Valverde, a onda je Bernardo Silva pucao s ruba kaznenog prostora i promašio.
Evo i kontre Chelseaja koju je jakim sprintom potegnuo Pedro Neto. No, kad je trebalo ubaciti u sredinu na peterac nije pogodio suigrača pa se PSG spasio.
Vratnica u Parizu! Sjajan udarac Dembelea skrenuo je vratar Jorgensen, Chelsea je sada imao dosta sreće.
Jako je opasan danas Doku u redovima Cityja, gosti su puno bliže pogotku na današnjoj utakmici.
Rani gol će sigurno otvoriti utakmicu na Parku prinčeva. Barcoli je ovo bio prvi pogodak ove sezone u Ligi prvaka, zabio ga je u najbolje vrijeme.
Vodi PSG u Parizu protiv Chelseaja. Bradley Barcola pogađa iz poluvoleja nakon spuštanja Joaoa Nevesa, odnosno centaršuta Dembelea s desne strane. Slavlje na Parku prinčeva.
Dobar sada pokušaj Reala, Brahim Diaz tuče, Donnarumma brani i odbija u prvi korner za domaće.
Evo i prve Cityjeve prijetnje, spreman je na udarac Semenyja bio Courtois, prvi je to udarac u okvir gola večeras.
Prva poluprilika za Chelsea, ubačaj Jamesa s desne strane nisu u mrežu sproveli ni Palmer ni Joao Pedro.
I dalje čekamo na prvu priliku na utakmicama u Parizu i Madridu, traje početno ispipavanje snaga.
Počele su tri večernje utakmice.
BODO/GLIMT: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
SPORTING: Rui Silva - Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda - Simoes, Hjulmand - Catamo, Trincao, Guilherme - Suarez
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Barcola
CHELSEA: Jorgensen - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Palmer, Fernandez, Neto - Pedro
REAL MADRID: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy - Valverde, Tchouameni, Pitarch - Diaz, Guler, Vinicius
MANCHESTER CITY: Donnarumma - Husanov, Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Silva - Savinho, Semenyo, Doku - Haaland
Evo kako trenutno izgleda kostur Lige prvaka
Real Madrid - PSG (HTV 2, Arenasport 1)
PSG - Chelsea (Arenasport 2)
Bodo/Glimt - Sporting (Arenasport 3)
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su nova uzbuđenja u Ligi prvaka, a srijeda nam donosi dva izuzeno jaka dvoboja u osmini finala. Oglede Real Madrida i Manchester Cityja, odnosno PSG-a i Chelseaja slobodno možemo nazvati finalima prije finala... Večeras još igraju i Bodo/Glimt protiv Sportinga.
Želite prijaviti greške?
