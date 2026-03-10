'Tudor nije zaslužio voditi drugo poluvrijeme, Tottenham ga treba odmah otjerati s klupe!'

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura na gostovanju u Madridu kod Atletica. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

U 14. minuti se Romero poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0.

Tudor je u tom trenutku odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog vratara i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. Zbog ovog debakla Tudor se našao na udaru britanske javnosti. Poznati novinar Henry Winter tijekom poluvremena javno je prozvao upravu Tottenhama da odmah smijeni hrvatskog stratega.

- Smjena Tudora mora se dogoditi. Spursi su mu navodno htjeli dati još četiri utakmice, počevši od ove, ali ne zaslužuje ni još jednu. Zapravo ne zaslužuje ni još jedno poluvrijeme. Ovo poluvrijeme bilo je ponižavajuće - rekao je Winter.

- Spursi su bili loši i pod Thomasom Frankom, ali Tudor ih je učinio još gorima. Pogrešni odabiri igrača, pogrešna taktika. Imam i malo suosjećanja za Kinskýja nije trebao ni započeti utakmicu. Luda je bila odluka staviti ga u ovakvu utakmicu, a sada ga je slomio - dodao je novinar.