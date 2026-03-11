Amerikanci priznali 140 ranjenih vojnika, je li ovo kraj njihovog imperijalizma? 'Trump traži izlaz, Izrael ga je uvukao u sukob'

Dok sukob na Bliskom istoku ulazi u novu, još opasniju fazu, sve je više pitanja o stvarnim razmjerima štete i gubitaka koje javnosti još nisu do kraja predstavljene. U emisiji Večernji TV-a o eskalaciji rata s novinarkom Deom Redžić govorio je novinar, reporter i kolumnist Hassan Haider Diab, koji smatra da i SAD i Izrael prikrivaju stvarne posljedice iranskih napada te da će tek vrijeme pokazati koliko su njihovi gubici doista veliki.

Komentirajući najnoviju informaciju da su Amerikanci priznali 140 ranjenih vojnika, Diab je podsjetio da su iranski izvori od početka tvrdili kako su američki gubici daleko veći od onoga što Washington prikazuje.

“Cijelo vrijeme Iranci govore da su gubici Amerikanaca daleko veći nego što ih oni prikazuju. Amerikanci su to demantirali i govorili da nije istina, da je riječ o propagandi. Međutim, jučer je Reuters, pozivajući se na visoki izvor u Pentagonu, objavio informaciju o 150 američkih vojnika ranjenih u ovom ratu. Nakon toga Amerikanci su bili prisiljeni priznati da ih je 140. Kažu da je četrdesetak lakše ozlijeđeno i da su napustili liječenje. Ako je to tako, postavlja se pitanje zašto to nisu odmah rekli kada su izvedeni napadi na vojne baze i američke interese u Zaljevu. To je najveći dokaz da Amerikanci skrivaju puno stvari”, rekao je.

Dodao je da vjeruje kako će se tek naknadno vidjeti stvarni razmjeri američkih gubitaka.

“Siguran sam da ima mnogo više žrtava na američkoj strani i vrijeme će to pokazati. Ne govorim to zato da propagiram Iran, nego zato što su to činjenice prisutne u svim ratovima. Svi znamo kako se takve stvari skrivaju.”

Po njegovu mišljenju, sličan obrazac vidi se i na izraelskoj strani. Tvrdi da je Izrael također dugo umanjivao posljedice iranskih udara, a da se tek sada počinju pojavljivati ozbiljniji podaci o ranjenima i razaranjima.

“Izraelci su cijelo vrijeme, kad god bi Iranci napali Izrael, tvrdili da nema ranjenih, da nema ozlijeđenih. A onda odjednom čujemo da je nekoliko tisuća Izraelaca ranjeno u iranskim napadima, dok je osamdesetak ili devedesetak ljudi ostalo u bolnici u teškom stanju. Snimke koje ipak dođu do javnosti pokazuju kvartove u Tel Avivu koji izgledaju poput razornih prizora iz predgrađa Bejruta ili iz Pojasa Gaze. Zato mislim da i Amerikanci i Izraelci trpe velike gubitke, a vrijeme će to na kraju pokazati”, rekao je.

U nastavku razgovora osvrnuo se i na širu procjenu ciljeva izraelsko-američke operacije protiv Irana. Prema njegovim riječima, od početka je postojala ideja rušenja režima, ali je procjena bila pogrešna jer nije uzela u obzir duboko ukorijenjen iranski osjećaj nacionalnog identiteta i otpora vanjskom nametanju.

“Cilj je od početka bio rušenje režima. To je rekao i Netanyahu kada je govorio o povijesnom trenutku i pozivao Irance da izađu na ulice. Govorio je da je došlo vrijeme za rušenje režima. Međutim, to se nije dogodilo. Imate milijune ljudi u Teheranu, Tabrizu i drugim gradovima koji nisu izašli protiv režima, nego su mu dali potporu. Nitko ne shvaća da Iran nikada neće dopustiti da mu netko izvana određuje kako će živjeti i tko će ga voditi”, ustvrdio je Diab.

Govoreći o iranskom društvu, opisao ga je kao specifičnu i ponosnu naciju koja ne pristaje na vanjsko upravljanje, čak ni pod cijenu velikih ratnih razaranja.

“Iranci su posebna nacija. Oni nikada neće pristati da im itko nešto nametne. Amerika je ušla u Afganistan, devastirala ga, okupirala od početka do kraja, postavila svoje ljude, i što se dogodilo nakon 20 godina? Morali su otići. Ovdje je od početka postojao cilj rušenja režima, ali je procjena bila potpuno pogrešna jer nisu vjerovali da će se dogoditi ovo što se sada događa.”

Posebno je problematizirao tvrdnje da je iranska vojna infrastruktura gotovo potpuno uništena. Takve izjave, smatra, ne odgovaraju onome što se vidi na terenu, odnosno u svakodnevnim raketnim napadima koji se i dalje nastavljaju.

“Ne mogu vjerovati kada ministar ili Donald Trump kažu da je uništeno 90 posto dronova i balističkih raketa. Prema procjenama, Iran je imao između dvije i dvije i pol tisuće balističkih raketa. Ako je 90 posto uništeno, koliko je to? Dvjesto? Dvjesto pedeset? Kako onda Revolucionarna garda i dalje svaki dan ispaljuje desetke projektila, ne samo prema Izraelu nego i prema drugim ciljevima? Onda ispada da nas netko laže. Svaki dan slušamo istu retoriku: udarili smo ovo, udarili smo ono. Ali činjenice na terenu govore drukčije”, rekao je.

Kao primjer je naveo i rat u Gazi, ističući da ogromna vojna sila i golemo razaranje nisu nužno doveli do ostvarenja političkih i vojnih ciljeva.

“Izrael već dvije godine ratuje u Pojasu Gaze, prostoru veličine našeg otoka Brača. Ondje je bacio svu svoju silu, praktički sravnio infrastrukturu, ubijeno je 70 tisuća ljudi, a što je postigao? Nije oslobodio taoce, nije ostvario ciljeve, Hamas je opstao. I sada opet slušamo iste tvrdnje o uspjehu.”

Diab smatra da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu uspio uvući Donalda Trumpa u rat koji mu politički odgovara, dok je američka administracija pogrešno vjerovala da je riječ o operaciji koja će brzo slomiti Iran.

“Mislim da je Donald Trump u ovoj igri bio izigran. Ne vjerujem da bi sam krenuo u taj rat da je realno procijenio posljedice. Mnogi njegovi savjetnici, oni koji ozbiljno poznaju iransku ideologiju i način ratovanja, savjetovali su da se ne ide u ovu avanturu. Međutim, Netanyahu ga je uspio uvući jer njemu taj rat odgovara.”

Na pitanje novinarke može li aktualni sukob označiti početak kraja američkog imperijalnog modela na Bliskom istoku, osobito kada je riječ o pokušajima dominacije nad Iranom.

“Mislim da je ovo ozbiljan udarac američkom imperijalizmu na Bliskom istoku. Nakon ovoga će Donald Trump jako dobro razmisliti prije bilo kakvog novog poteza prema Iranu. Dugo se vjerovalo da će Iran kad-tad biti osvojen, ne da bi se pomoglo narodu, nego da bi mu se uzelo bogatstvo i resursi. Sada će i zemlje Zaljeva početi postavljati pitanje što su sve te godine dobile zauzvrat. Trošile su goleme milijarde da ih Amerika štiti, dopuštale vojne baze i gubile vlastito bogatstvo, a danas vide da ni taj model nije svemoćan.”

Zaključio je da će posljedice ovog rata tek postati vidljive, i na vojnom i na političkom planu, ali da je već sada jasno kako je procjena o brzom slomu Irana bila pogrešna.

“Svi su pogrešno procijenili da će iranski režim pasti za nekoliko dana. Ja sam od početka govorio da se to neće dogoditi. To ne znači da se režim jednog dana ne može promijeniti, ali znači da je ova procjena bila potpuno promašena. Sada svi traže izlaz iz strategije koja nije donijela ono što su očekivali.”