Dončićeva bivša zaručnica zbog njega je pozvala policiju kad je rodila, detalji su šokirali svijet
Slovenska superzvijezda Luka Dončić okončao je ljubavnu vezu sa svojom zaručnicom Anamarijom Goltes te vodi pravnu bitku za skrbništvo nad njihovim dvjema kćerima, potvrdio je košarkaš slavnih Los Angeles Lakersa za američki ESPN.
Dončić je izrazio želju da svoju kći Gabrielu povede u SAD početkom prosinca prošle godine. Tada su se dogodili nesporazumi s tadašnjom zaručnicom koja je pozvala policiju, međutim, nisu utvrđeni nikakvi elementi kaznenog djela ili prekršaja s Dončićeve strane.
Anamaria Goltes diplomirana je ekonomistica koja se posvetila karijeri u modelingu. Također je i influencerica te fitness zaljubljenica koja se ipak najviše proslavila kao djevojka Luke Dončića. Aktivna je na društvenim mrežama, na kojima je prati 275 tisuća ljudi, a često objavljuje fotografije iz poslovnog i privatnog života. Pozornost privlači atraktivnim fotografijama u bikiniju te često dobiva razne komplimente.
Njezina ljubavna priča s Dončićem započela je upoznavanjem na otoku Krk oko 2010. godine, kada je Luka bio u kampu u Hrvatskoj. Tada su imali oko 11 ili 12 godina, otkrio je Luka u emisiji na američkoj televiziji.
Službeno su vezu započeli od 2016. godine, a zaručili su se 2023. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što su postali roditelji djevojčice Gabrijele. Prošle godine dobili su i drugo dijete, kćerkicu Oliviju.