Bio je u finalu nogometnog Eura 2016., a sada uzgaja kamenice kako bi prehranio obitelj

Bivši francuski reprezentativni vratar Benoît Costil napravio je nevjerojatnu promjenu u karijeri i postao uzgajivač kamenica. Costil je tijekom karijere branio za klubove poput Stade Rennaisa i Bordeauxa u Ligue 1, a za francusku reprezentaciju upisao je jedan nastup, u utakmici protiv Obale Bjelokosti u studenome 2016. godine.

Također je bio član reprezentacije Francuske koja je u finalu Europskog prvenstva 2016. godine poražena od Portugala (0:1).

Za sebe kaže da ga nikada nije zanimao luksuzni nogometni stil života. Danas se nalazi u potpuno drukčijem okruženju jer se odlučio okrenuti uzgoju kamenica na farmi koja nije bila korištena 20 godina.

Farmu je obnovio i ona mu je sada glavni izvor prihoda. O svemu tome govorio je u razgovoru za L’Équipe.

- Ne izmišljam život, nego ga živim onako kako želim. Nikada me nisu zanimali sjaj i glamur. Uživam u povezanosti s morem, trudim se, radim, prodajem, radim za šankom, pa čak i perem suđe kada je gužva. Još samo moram naučiti kako brže otvarati kamenice.

Zajedno sa svojim prijateljem svakodnevno radi, a često ga se može vidjeti kako puni brod sanducima ili slaže vreće. Već je ugostio mnoge bivše francuske reprezentativce koji su došli uživati u njegovim kamenicama. Costil kaže da uživa u promjeni okruženja, a ovo mu je postao glavni izvor prihoda kojim prehranjuje svoju obitelj.

- To je moj posao, moj novi život. Ne sramim se raditi, a sretniji sam nego ikada prije - kaže Benoit.

Karijeru je Costil započeo u Caenu, a potom je branio za Vannes, Sedan, Rennes i Bordeaux. Nosio je i dres Auxerrea te Salernitane, u kojoj je završio igračku karijeru.