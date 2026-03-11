Naši Portali
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Poput Putina u Ukrajini, i Trump svoj rat naziva 'vojnom operacijom'

11.03.2026. u 10:24

Američki Kongres, tijelo zaduženo za formalne proklamacije, nije objavio nijedan rat još od 1945. što znači da otada Amerika formalno nije bila u "ratu"

Rat u Iranu nije rat. Bombe padaju s neba, ljudi se međusobno ubijaju, a stradavaju i učenice u školi. No, Sjedinjene Države formalno nisu objavile Iranu rat niti to američki predsjednik Donald Trump namjerava učiniti. Štoviše, američki Kongres, tijelo ekvivalentno Hrvatskom saboru i zaduženo za formalne proklamacije, nije objavio nijedan rat još od 1945., što znači da otada Amerika formalno nije bila u "ratu". Rat u Koreji, Vijetnamski rat, Irak, Afganistan, a sad i Iran... Sve su to ratovi koje je Amerika vodila, ali ih nije formalno i proglasila. To se događa zato što američki predsjednici ne žele dati Kongresu mehanizam nadzora nad ratovanjem, što bi po ustavu trebali. Kako zaobići ustav? Tako što će Trump rat u Iranu službeno opisati kao "vojnu akciju" u svrhu "kolektivne samoobrane". Tako je na vrlo sličan način administracija Harryja Trumana u 1950-ima rat u Koreji opisala kao "međunarodnu policijsku akciju". Kongres, u kojem većinu ima predsjednikova stranka, naravno radi ono što predsjednik kaže pa se tako i sam šef Zastupničkog doma Kongresa (istog onog koji bi trebao nadgledati predsjednikovo ratovanje) Mike Johnson uključio u ove verbalne akrobacije.

Ključne riječi
napad na Iran rat Rusija Amerika SAD Vladimir Putin Donald Trump

