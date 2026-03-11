Ivan Rakitić odrekao se plaće pa poručio: Zadovoljan sam u Hajduku

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji je u utorak napunio 38 godina, rekao je španjolskoj radijskoj postaji Marca da je zadovoljan u Hajduku s kojim će „do kraja“ prvenstva pokušati sustići Dinamo. "Pokušavamo s mladom momčadi. Općenito smo zadovoljni kako se odvija sezona jer igramo s puno igrača iz podmlatka. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo jer on ima financijske mogućnosti kakve mi nemamo, ali dat ćemo sve od sebe do kraja“, izjavio je Rakitić tijekom intervjua.

Dinamo je u nedjelju pobijedio s 3-1 u Splitu i pobjegao najvećem rivalu na deset bodova razlike. Rakitić, bivši vezni igrač Barcelone i Seville, prošlo je ljeto završio igračku karijeru u Hajduku, a onda postao tehnički direktor splitskog kluba gdje radi na transferima igrača. "Zadovoljan sam zbog puta koji sam odabrao. Zadovoljan sam i uživam u svojoj novoj ulozi“ rekao je.

Upitan o bivšem suigraču iz hrvatske reprezentacije, 40-godišnjem veznjaku Luki Modriću, odgovorio je da mu je drago što mu ide dobro u Milanu. „Čuva se, dobro se priprema. S obzirom na uloženi rad to zaslužuje. Najvažnije je da uživa“, izjavio je Rakitić. Upitan je li Real Madrid pogriješio što ga nije zadržao još godinu dana. "Pogriješio je, ne samo Real Madrid, nego i španjolski nogomet. Svi su trebali učiniti više da ostane“, rekao je. "Vidimo kako u Italiji uživaju u njemu, ne samo u Milanu. Mislim da bi sada trener Real Madrida bio jako sretan da ga ima s obzirom kako se ondje odviju stvari“, dodao je.

Napomenuo je da u nogometu nije važna dob igrača. "Onaj tko je spreman treba igrati“, naglasio je. Na komentar novinara da bi 19-godišnji Luka Vušković mogao doći u Barcelonu, zbog uspješnih nastupa u njemačkom prvoligašu HSV-u gdje ga je posudio londonski Tottenham, Rakitić je odgovorio da "mladić ima sve kako bi trijumfirao“.

"Ne znam kako će ga Tottenham uspjeti zadržati iduće sezone. Kao što sam rekao, godine ne igraju ulogu, ako si spreman igraš. On preuzima odgovornost u Hamburgu, u momčadi koja se vratila u prvu ligu, pa mislim da je spreman za igranje u najvećim klubovima“, izjavio je Rakitić koji je tijekom karijere igrao za njemački Schalke.