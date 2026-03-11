Rijeka u Europi bez dva bitna igrača, Sanchez: 'Strasbourg je jedan od kandidata za naslov, dobri su u svemu'

Nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke nastavljaju živjeti svoj europski san. Nakon što su protiv ciparske Omonije izborili osminu finala Konferencijske lige, sutra ih očekuje prva utakmica u toj fazi natjecanja protiv francuskog Strasbourga - jednog od favorita natjecanja.

Francuska momčad je izraziti favorit u ovom dvomeču, ali strtaeg Riječana Victor Sanchez ipak vjeruje u svoje igrače:

- Svi smo iznimno ponosni na posao koji naši igrači obavljaju. Zaslužili su biti u ovoj fazi europskog natjecanja. Pripremamo se za ovaj težak sraz protiv jednog od favorita, momčadi koja je kandidat za osvajanje ovosezonske Konferencijske lige. Pripremit ćemo se najbolje što možemo, kao i uvijek, pokušavajući kreirati kvalitetan plan igre kako bismo neutralizirali ogromne kapacitete koje naš protivnik ima u fazi napada, ali i pokušali iskoristiti određene slabe točke koje smo kod njih uočili. Motivira nas ovaj proces, sretni smo i puni samopouzdanja, što je odličan pristup za ovakvu utakmicu - rekao je u uvodu španjolski stručnjak.

Koje su prednosti i mane Strasbourga?

- Ma, oni su dobri u svemu. Imaju ogroman potencijal i zato su jedni od kandidata za naslov. Ako usporedimo njihov budžet s našim, jasno vam je o kakvoj se razini igrača radi. Fizički su na vrhunskom nivou, tehnički potkovani, a imaju i jasne automatizme u igri. Analizirali smo ih, vrlo su čvrsta, agresivna i dominantna momčad. Bit će nam jako teško kontrolirati utakmicu kroz posjed, iako ćemo dati sve od sebe u tom segmentu. Moramo biti pametni i iskoristiti trenutke u kojima možemo kreirati vlastite prilike.

Sigurno će biti lakše igrati pred punim stadionom?

- Naravno, to je jedan od naših glavnih aduta. Imamo navijače koji su potpuno uz momčad, uživaju u sezoni i ponosni su na igrače. Želimo iskoristiti taj ambijent. Na Rujevici će sigurno biti sjajna atmosfera koja će pomoći igračima, kao što je bio slučaj i u prethodnim utakmicama. Sjetite se samo zadnjeg iskustva iz teške utakmice u Kupu protiv Hajduka, gdje su nas navijači gurali do samog kraja, do krajnjih granica, kako bi pomogli momčadi da prođe dalje. To je definitivno naš forte, a motivacija koju igrači imaju da naprave nešto važno u najboljem mogućem scenariju, igrajući u Europi, je ogromna.

Tko od igrača nije spreman za sutrašnju utakmicu?

- Nažalost, Vignato i Barišić. vi ostali su u normalnom procesu oporavka nakon prvenstvene utakmice protiv Vukovara. Sve je u redu, ali Vignato i Barišić su još u procesu rehabilitacije. Očekujemo da se Vignato vrati treninzima nakon ove utakmice - zaključio je.