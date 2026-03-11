Naši Portali
Najnovije vijesti
UOČI DOLASKA FRANCUZA

Rijeka u Europi bez dva bitna igrača, Sanchez: 'Strasbourg je jedan od kandidata za naslov, dobri su u svemu'

11.03.2026.
u 15:34

Pripremamo se za ovaj težak sraz protiv jednog od favorita, momčadi koja je kandidat za osvajanje ovosezonske Konferencijske lige

Nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke nastavljaju živjeti svoj europski san. Nakon što su protiv ciparske Omonije izborili osminu finala Konferencijske lige, sutra ih očekuje prva utakmica u toj fazi natjecanja protiv francuskog Strasbourga - jednog od favorita natjecanja.

Francuska momčad je izraziti favorit u ovom dvomeču, ali strtaeg Riječana Victor Sanchez ipak vjeruje u svoje igrače:

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla

- Svi smo iznimno ponosni na posao koji naši igrači obavljaju. Zaslužili su biti u ovoj fazi europskog natjecanja. Pripremamo se za ovaj težak sraz protiv jednog od favorita, momčadi koja je kandidat za osvajanje ovosezonske Konferencijske lige. Pripremit ćemo se najbolje što možemo, kao i uvijek, pokušavajući kreirati kvalitetan plan igre kako bismo neutralizirali ogromne kapacitete koje naš protivnik ima u fazi napada, ali i pokušali iskoristiti određene slabe točke koje smo kod njih uočili. Motivira nas ovaj proces, sretni smo i puni samopouzdanja, što je odličan pristup za ovakvu utakmicu - rekao je u uvodu španjolski stručnjak.

Koje su prednosti i mane Strasbourga?

- Ma, oni su dobri u svemu. Imaju ogroman potencijal i zato su jedni od kandidata za naslov. Ako usporedimo njihov budžet s našim, jasno vam je o kakvoj se razini igrača radi. Fizički su na vrhunskom nivou, tehnički potkovani, a imaju i jasne automatizme u igri. Analizirali smo ih, vrlo su čvrsta, agresivna i dominantna momčad. Bit će nam jako teško kontrolirati utakmicu kroz posjed, iako ćemo dati sve od sebe u tom segmentu. Moramo biti pametni i iskoristiti trenutke u kojima možemo kreirati vlastite prilike.

Sigurno će biti lakše igrati pred punim stadionom?

- Naravno, to je jedan od naših glavnih aduta. Imamo navijače koji su potpuno uz momčad, uživaju u sezoni i ponosni su na igrače. Želimo iskoristiti taj ambijent. Na Rujevici će sigurno biti sjajna atmosfera koja će pomoći igračima, kao što je bio slučaj i u prethodnim utakmicama. Sjetite se samo zadnjeg iskustva iz teške utakmice u Kupu protiv Hajduka, gdje su nas navijači gurali do samog kraja, do krajnjih granica, kako bi pomogli momčadi da prođe dalje. To je definitivno naš forte, a motivacija koju igrači imaju da naprave nešto važno u najboljem mogućem scenariju, igrajući u Europi, je ogromna.

Tko od igrača nije spreman za sutrašnju utakmicu?

- Nažalost, Vignato i Barišić. vi ostali su u normalnom procesu oporavka nakon prvenstvene utakmice protiv Vukovara. Sve je u redu, ali Vignato i Barišić su još u procesu rehabilitacije. Očekujemo da se Vignato vrati treninzima nakon ove utakmice - zaključio je.

