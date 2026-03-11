Naši Portali
Tudor ga je ponizio za sva vremena: Tko je mladić o kojem danas svi pričaju?

Ime 22-godišnjeg vratara Antonína Kinskog obišlo je svijet nakon katastrofalnog debija u Ligi prvaka. U samo 17 minuta primio je tri gola, a onda ga je trener Igor Tudor povukao s terena i, prema mišljenju legendi, možda mu i uništio karijeru

Bila je to večer koja je trebala biti ostvarenje sna za mladog češkog vratara Tottenhama, Antonína Kinskog. Prvi nastup u Ligi prvaka, i to na kultnom stadionu Metropolitano protiv Atlético Madrida. No, san se u samo 17 minuta pretvorio u najgoru noćnu moru. Sve je počelo u šestoj minuti kada se Kinský poskliznuo i loše ispucao loptu, što je dovelo do prvog pogotka Atlética. Nedugo zatim, nakon drugog gola u mreži Tottenhama, uslijedila je nova, još veća pogreška. U 15. minuti Kinský je poklonio loptu ravno u noge Juliánu Álvarezu, koji je bez problema zabio za 3:0. Mladić je ostao ležati na travi, skrivajući lice rukama, potpuno slomljen. Dvije minute kasnije, njegov trener, Hrvat Igor Tudor, donio je odluku koja je šokirala nogometni svijet, povukavši ga s terena i zamijenivši ga prvim vratarom Guglielmom Vicariom.

Tudor je svoj potez kasnije opravdao riječima da je to učinio kako bi "zaštitio momka i momčad", no kamere su uhvatile kako mladog vratara prilikom izlaska nije ni pogledao. Hladan potez trenera i ponižavajuća izmjena izazvali su lavinu kritika. Legendarni vratar Peter Schmeichel bio je brutalan u svojoj ocjeni: "Ovim ga je potezom uništio. Ubio mu je karijeru. Kad se god u budućnosti spomene njegovo ime, svi će se sjećati ovog trenutka." S njim su se složili i bivši engleski reprezentativci. Joe Hart je izjavio da mu je "srce slomljeno zbog dečka", dok je bivši vratar Tottenhama Paul Robinson Tudorovo vodstvo opisao kao sebično i potez bez imalo obzira prema mladom igraču. Riječi podrške stigle su i od Davida De Gee, koji je poručio Kinskom da "drži glavu visoko".

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla

No, tko je uopće Antonín Kinský? Riječ je o sinu istoimenog oca, bivšeg češkog reprezentativnog vratara koji je branio i na Svjetskom prvenstvu 2006. godine. Mlađi Kinský od početka je smatran jednim od najvećih talenata svoje generacije. Tottenham ga je doveo u siječnju 2025. iz praške Slavije za oko 16,5 milijuna eura kao zalog za budućnost.

Utakmica protiv Atlética bila mu je tek treći nastup ove sezone, a posljednji put je branio još u listopadu prošle godine u Liga kupu. Gurnuti ga u vatru u tako važnoj utakmici bio je ogroman rizik Igora Tudora, koji se, na najgori mogući način, nije isplatio. Katastrofalan poraz od 5:2 samo je produbio krizu Spursa, koji su pod Tudorovim vodstvom izgubili sve četiri utakmice i bore se za ostanak u Premier ligi. A za mladog Čeha ostaje nada da ovo nije bio kraj, već samo bolna lekcija na početku karijere koja je puno obećavala.
