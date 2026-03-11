FOTO Nema čega nema: Zagrepčani 'opkolili' prvi Action, evo što se sve ondje može kupiti
Danas se u 9 sati otvorio prvi Action u Hrvatskoj. Action je lanac trgovina koji nudi neprehrambeni asortiman, a trenutno ima više od 3.000 prodavaonica u 13 zemalja. U ponudi imaju više od 6.000 proizvoda, od kojih je dvije trećine jeftinije od 2 eura.
Trgovački centar Park & Shop u Sesvetama prva je lokacija novog Actiona, a kao iduće lokacije spominju se Ivanec i Labin. Prema neslužbenim informacijama, Action planira otvoriti trgovine u postojećim retail parkovima, što znači da će proces otvaranja ići brzo.
Prema informacijama iz izvora bliskih tvrtki, cilj im je u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina diljem Hrvatske. Trenutno su fokusirani na pronalazak prostora u sklopu postojećih shopping centara.