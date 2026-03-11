Naši Portali
U BEZIZLAZNOJ SITUACIJI

Već proživljava kalvariju: Pazite što tek čeka Igora Tudora! Ako se iz ovoga izvuče...

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
11.03.2026.
u 20:17

O mogućem ekspresnom razlazu Tottenhama i Tudora već se piše po engleskim medijima neko vrijeme, a pitanje je i kada će hrvatski trener osjetiti uspjeh u londonskom klubu

Hrvatskom nogometnom stručnjaku Igoru Tudoru nije lako trenutačno na trenerskoj klupi Tottenhama, ali već mjesecima Tudor prolazi kroz krizu budući da je radom u Juventusu i Tottenhamu skupio sedam poraza u nizu.

Posljednju pobjedu Tudor je ostvario kada je tada njegov Juventus pobijedio Inter 4-3. Razlaz s torinskim klubom uslijedio je u listopadu 2025. godine, a svoj trenerski vijek u Juventusu Tudor je okončao s tri poraza u nizu bez postignutog pogotka njegovog sastava.

Tudorov Juventus je gubio od Coma 0-2, Lazija 0-1 i u Ligi prvaka od madridskog Reala 0-1.

U Tottenham je 47-godišnji Tudor došao 14. veljače ove godine te je momčad vodio kroz četiri utakmice i u sve četiri je upisao poraz. Počelo je s porazom od Arsenala u Premier ligi 1-4, pa potom također u prvenstvu od Fulhama 1-2 i Crystal Palacea 1-3. Niz je nastavljen i ovog tjedna u Ligi prvaka kada je Tottenham pao u Madridu protiv Atletica 2-5.

O mogućem ekspresnom razlazu Tottenhama i Tudora već se piše po engleskim medijima neko vrijeme, a pitanje je i kada će hrvatski trener osjetiti uspjeh u londonskom klubu zbog rasporeda koji slijedi. Idući ogled je ligaško gostovanje kod Liverpoola, a potom uzvrat osmine finala Lige prvaka u Londonu protiv Atletica.
Ključne riječi
nogomet Tottenham Igor Tudor

Komentara 1

