Anamaria neće dobiti ni centa od Dončićeva bogatstva? Cure novi detalji burnog raskida

Vijest koja je odjeknula poput bombe u sportskom svijetu sada je i službeno potvrđena: slovenski košarkaški superstar Luka Dončić i njegova zaručnica Anamaria Goltes raskinuli su zaruke. Nakon što je Anamaria s Instagrama izbrisala sve zajedničke fotografije i potaknula glasine, sam Dončić se oglasio priopćenjem za medije, otkrivši pozadinu teške odluke. "Volim svoje kćeri više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke", izjavio je Dončić za ESPN. "Sve što radim je za sreću mojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život."

Upravo je pitanje prebivališta njihovih kćeri, dvogodišnje Gabriele i tromjesečne Olivije, bilo točka prijepora koja je dovela do raspada veze koja je trajala od 2016. godine. Dončić je želio da djevojčice budu s njim u Los Angelesu, gdje igra za Lakerse, no Goltes se tome navodno protivila. Situacija je eskalirala početkom prosinca prošle godine, kada je Dončić doputovao u Sloveniju na rođenje mlađe kćeri Olivije. Tada je, prema izvorima, pokušao povesti stariju kćer Gabrielu sa sobom natrag u SAD, što je dovelo do potpunog kraha.

FOTO Evo kako su Luka Dončić i prelijepa Anamaria izgledali u danima najveće ljubavi

U rodilištu u Kranju došlo je do žestoke svađe, zbog koje je Anamaria navodno pozvala policiju. Slovenska policija je intervenirala šestog prosinca, no u izvješću su naveli kako "nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja". Dončić je mirno napustio bolnicu i vratio se u SAD sam. Prema navodima američkih medija, košarkaš od tog dana nije vidio ni Anamariju ni svoje kćeri, koje s majkom borave u Sloveniji, a od tada komuniciraju isključivo preko odvjetnika.

Uslijedila je pravna bitka na dva kontinenta. Goltes je, kako piše TMZ, na sudu u Kaliforniji podnijela zahtjev za alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova. Izvori bliski Dončiću tvrde da je on za taj potez saznao iz medija i da je ostao zatečen, tim više što je djeci uvijek pružao neograničenu financijsku potporu. S obzirom na to da par, koji se zaručio u srpnju 2023., nije bio u braku, Anamaria nema pravo na dio njegovog golemog bogatstva, uključujući i ugovor s Lakersima vrijedan 165 milijuna dolara. Ona može potraživati samo alimentaciju čiji će iznos odrediti sud. Dončić je u međuvremenu na sudu u Sloveniji zatražio privremenu mjeru kako bi ostvario hitan kontakt sa svojim kćerima.