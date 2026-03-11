Naši Portali
BILE SU UVJERLJIVE

Hrvatske košarkašice srušile Grčku u Šibeniku i upisale važnu pobjedu u lovu na Euro

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
11.03.2026.
u 21:09

Do kraja kvalifikacija hrvatske košarkašice će još dva puta gostovati, kod Danske u Gentofteu 14. ožujka te kod Sjeverne Makedonije u Skopju 17. ožujka

Hrvatske košarkašice upisale su u 4. kolu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo treću pobjedu, u Šibeniku su bile bolje od Grčke s uvjerljivih 98-73 (23-22, 26-16, 27-20, 22-15).

Prva četvrtina na šibenskom Baldekinu je prošla u izjednačenoj borbi dvije ekipe, a Hrvatice su nakon deset minuta imale minimalnu prednost od 23-22. U drugoj četvrtini Hrvatska se uspjela odvojiti i to na velikih 43-28. Na poluvrijeme je Hrvatska otišla uz prednost 49-38.

Tijekom treće dionice Grkinje su samo nakratko prijetile da će izbrisati veliki zaostatak, no brzo je Hrvatska pobjegla i na 20 poena razlike te mirno privela susret kraju. Utakmicu je pratio i hrvatski reprezentativac, rođeni Šibenčanin Dario Šarić.

Odličnu je utakmicu za Hrvatsku odradila Ivana Dojkić koja je postigla 27 poena, a tome je dodala pet skokova i pet asistencija. Olivia Vukoša je dodala 17 poena i šest skokova, dok je Mihaela Lazić ubacila 15 poena uz osam asistencija. U sastavu Grčke najbolje su bile Mariella Fasoula s 22 poena i 14 skokova te Robyn Parks s 20 koševa.

Do kraja kvalifikacija hrvatske košarkašice će još dva puta gostovati, kod Danske u Gentofteu 14. ožujka te kod Sjeverne Makedonije u Skopju 17. ožujka.

U drugom ogledu ovog kola skupine F Danska je kao domaćin s čak 125-57 pobijedila Sjevernu Makedoniju. Hrvatska je vodeća na ljestvici s omjerom 3-1. Po 2-2 imaju Grčka i Danska, dok je Sjeverna Makedonija na omjeru 1-3.
Komentara 1

