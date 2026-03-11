VIDEO Sviđa li vam se? Grupa Lelek predstavila spot za pjesmu s kojom će nastupiti na Euroviziji, stranci oduševljeni

Grupa LELEK u svibnju putuje u Beč, odnosno predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem izdanju glazbeno-televizijskoj spektakla Eurovizija 2026. Ova grupa nastupa s pjesmom "Andromeda" koju su predstavile publici sredinom veljače na Dori, a sada je objavljen i službeni videospot. Na službenoj stranici Eurovizije video je objavljen danas kasno poslijepodne, a u trenutku pisanja ovog teksta ima već više od 11.000 pregleda. Spot je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme, a ističu se i djevojke iz grupe s prepoznatljivim tetovažama o kojima i pjevaju, a imaju ih na rukama i licu. Članice grupe pojavljuju se odjevene u bijele haljine, a u pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu. U središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu.

U komentarima ispod videa mnogi (strani) fanovi hvale pjesmu, a i spot. "Upadaju vrlo lako u top 5, po mom mišljenju", "12 bodova od Poljske, prekrasno", "Zaslužuju top 5", "Jedina umjetnost ove godine", "Ne mogu dočekati da vidim izvedbu uživo, pozdrav iz Perua", "Puno sreće iz Grčke", "Iz Brazila sam, vi ste moj pobjednik", neki su od komentara.

Inače, grupu čini pet pjevačica, a već smo ih upoznali ranije. Naime, LELEK je i ranije nastupio na Dori te je dobro poznat eurovizijskog publici. No, mnogi se pitaju o čemu ova pjesma govori. "Andromeda" je nadahnuta slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

– Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.

Ovo je tekst pjesme:

Dok pališ svijeću pitaj svoju baku

Zašto je kćeri rađala u strahu

Zašto su mnogi odabrali groblje

Nisu naše majke iznedrile roblje

Mnoge su suze protekle kô rijeka

Zašto se piše povijest ispočetka?

Sinovi naši nisu podanici

Da l' nas noću bude iz kolijevke krici?

Uzmi me sebi

Kraljice Zemljo

Tvoja je duša

Njima sam' tijelo

Vodi me do zvijezda

Porušenih gnijezda

Tamo gdje uz klike

Isprate vojnike

Vodi me do zvijezda

Daleko od pogleda

Andromeda

Sve urezane ožiljke do kosti

Ni jedna majka neće vam oprostit

Na stolu srama, zlato sa đerdana

Dok peru ruke krvlju naših rana

Izdajice

Cilj grupe LELEK je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom. – LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom – objasnile su tada. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.