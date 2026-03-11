Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
andromeda

VIDEO Sviđa li vam se? Grupa Lelek predstavila spot za pjesmu s kojom će nastupiti na Euroviziji, stranci oduševljeni

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
11.03.2026.
u 20:30

Spot je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme, a ističu se i djevojke iz grupe s prepoznatljivim tetovažama o kojima i pjevaju, a imaju ih na rukama i licu. Članice grupe pojavljuju se odjevene u bijele haljine, a u pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu. U središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu

Grupa LELEK u svibnju putuje u Beč, odnosno predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem izdanju glazbeno-televizijskoj spektakla Eurovizija 2026. Ova grupa nastupa s pjesmom "Andromeda" koju su predstavile publici sredinom veljače na Dori, a sada je objavljen i službeni videospot. Na službenoj stranici Eurovizije video je objavljen danas kasno poslijepodne, a u trenutku pisanja ovog teksta ima već više od 11.000 pregleda. Spot je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme, a ističu se i djevojke iz grupe s prepoznatljivim tetovažama o kojima i pjevaju, a imaju ih na rukama i licu. Članice grupe pojavljuju se odjevene u bijele haljine, a u pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu. U središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu. 

U komentarima ispod videa mnogi (strani) fanovi hvale pjesmu, a i spot. "Upadaju vrlo lako u top 5, po mom mišljenju", "12 bodova od Poljske, prekrasno", "Zaslužuju top 5", "Jedina umjetnost ove godine", "Ne mogu dočekati da vidim izvedbu uživo, pozdrav iz Perua", "Puno sreće iz Grčke", "Iz Brazila sam, vi ste moj pobjednik", neki su od komentara. 

Inače, grupu čini pet pjevačica, a već smo ih upoznali ranije. Naime, LELEK je i ranije nastupio na Dori te je dobro poznat eurovizijskog publici. No, mnogi se pitaju o čemu ova pjesma govori. "Andromeda" je nadahnuta slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

 – Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore
1/16


Ovo je tekst pjesme:
Dok pališ svijeću pitaj svoju baku
Zašto je kćeri rađala u strahu
Zašto su mnogi odabrali groblje
Nisu naše majke iznedrile roblje

Mnoge su suze protekle kô rijeka
Zašto se piše povijest ispočetka?
Sinovi naši nisu podanici
Da l' nas noću bude iz kolijevke krici?

Uzmi me sebi
Kraljice Zemljo
Tvoja je duša
Njima sam' tijelo
Ostatak članka ispod videa

Vodi me do zvijezda
Porušenih gnijezda
Tamo gdje uz klike
Isprate vojnike
Vodi me do zvijezda
Daleko od pogleda
Andromeda

Sve urezane ožiljke do kosti
Ni jedna majka neće vam oprostit
Na stolu srama, zlato sa đerdana
Dok peru ruke krvlju naših rana

Izdajice

Cilj grupe LELEK je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom. – LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom – objasnile su tada. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.

Čime se inače bave članice grupe Lelek? Životi su im zanimljivi kao i njihova glazba
1/20
Ključne riječi
Eurovizija Lelek showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
OU
oueskes99
21:04 11.03.2026.

S ovim ćeš postati alfa mužjak s velikim uređajem, savjetujem svima da probaju:---> bitly.cx/alfak

Avatar mladen111
mladen111
20:57 11.03.2026.

Trebalo je poslati Tonsona, da rasturi, pa Eurosong organizirati na Hipodromu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!